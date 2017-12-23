PTT Bank'dan İhtiyaç Kredi Nasıl Alınır?

PTT Bank 2007 senesinden itibaren aktif bir şekilde çalışan bir devlet bankasıdır. BDDK’dan bankacılık lisansı bulunmamaktadır. Farklı sistemi olan bir lisans ile işlem yapmaktadır. Kredi kullandırma ve teminat verme gibi işlemleri yapamaz. Fakat bu gibi işlemlere aracılık yapabilir. PTT Bank ihtiyaç kredisi alabilmek için diğer bankalarla iletişim kurup sicilinizin krediye uygun olup olmadığına bakılır. Eğer uygun ise şubeden çıkmadan anında krediniz teslim edilir.

PTT Bank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT Bank ihtiyaç kredisi alabilmek için şubeye gitmeniz gerekir. PTT Bank İhtiyaç Kredisi için şubede başvuru formu dolduruluyor. Bilgileriniz ve geçmiş siciliniz online sistem aracılığı ile kredi çekme işlemi yapılacak bankaya gönderiliyor. Kredinize onay çıktığı takdirde bireysel kredi sözleşmesi tarafınızdan imzalanır ve krediniz ödenir. PTT Bank ihtiyaç kredisi alabilmek için herhangi ekstra bir şart gerekmiyor. Maaşınızı PTT Bank’tan alıyorsanız kredi faizleri size özel bir şekilde gelirinize uygun şartlarda daha uygun faizle alabiliyorsunuz. PTT Bank tüketici kredisi alabilmek için yalnızca PTT Bank şubelerinden başvurabilirsiniz.

PTT Bank Kredi Borcu Yapılandırma

Şu anda PTT Bank’ın bu şekilde bir kredi ürünü yoktur. Yalnız Kredi borcu yapılandırma başvurunuzu alakalı bankaya bildirim yaparak kredi borcunuzu yapılandırma imkanınız mümkündür.

Yazının başında da belirtildiği gibi PTT Bank, banka statüsünde olmadığı için kredi veren kuruluşlara yani sadece bankalara aracılık etmektedir. Bu bankalar ve PTT Bank’tan çekebileceğiniz kredileri ürünleri ise aşağıdaki yazıda mevcuttur.

PTT Bank – Deniz Bank Kredisi

Denizbank Masrafsız İhtiyaç Kredisi, emekli maaşını PTT’den alan kişiler için masrafsız kredi olanağı sunan Denizbank’ın şartları şu şekildedir,

Denizbank ihtiyaç kredisi PTT Bank maaş müşterisi sadece nüfus cüzdanı ile başvurabiliyor. Maksimum çekilebilecek tutar ise 36 bin liradır. Taksit sayısı olarak 36 aya kadar taksit imkanı bulunmakta. 80 yaşını geçmiş maaş müşterileri ise kredi kullanamazlar. Kredinin son ödeme tarihinde 80 yaşını geçmemiş olmak gerekir 78 yaşındaki bir müşteri sadece 24 ay vadeli kredi kullanabiliyor.

PTT Bank – İNG Bank Kredisi

İNG Bank Kredi Postam Kredi İşlemleri, İNG Bank bütün PTT müşterilerine yönelik uygun faizlerle bir kampanya düzenliyor. Maaş müşterilerine de daha makul faiz oranları ile kredi veriliyor. PTT’den maaş alan emekliler; 15.000 TL’ye kadar %1,43, 15.000 TL ve üstü miktarlar için %1.38 oranından kredi kullanabiliyorlar. Maaş müşterisi olmayan PTT müşterilerine ise faiz oranı % 1,59 olarak uygulanıyor. Maksimum kredi miktarı emekliler için 45 bin liradır. Maksimum taksit sayısı ise 36 aydır. Emekli olmayan müşteriler yani maaşını PTT’den almayanlar için ise maksimum 20 bin lira kullandırılmaktadır. 75 yaş ve üstü müşteriler için kredi kullanma olanağı yoktur.

PTT Bank – VakıfBank Kredisi Kullanım Koşulları

Vakıf Bank, PTT Bank işbirliği ile PTT şubelerinden kredi çekme imkanı sağlıyor. Vakıfbank krediden faydalanmak için PTT BANK şubelerine gidip kredi başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. 20 bin liraya kadar 36 ay taksit ile kredi alabilirsiniz. Bu krediden hiç bir şekilde kredi tahsis ücreti alınmıyor. 80 yaşını geçmiş müşteriler ise bu krediden maalesef faydalanamıyor.

PTT Bank – TEB Kredisi

PTT ve TEB Bankası arasında yapılan anlaşma gereğince PTT Bank müşterileri TEB bankasından masrafsız ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Başvuru için nüfus cüzdanı yeterli evraktır. TEB Jet kredi faiz oranları % 1,25’ten başlıyor. En fazla 36 ay taksit ile 30 bin lira çekme imkanı vardır. 70 yaşını geçmiş olan müşterilerin başvuruları kabul edilmemektedir.