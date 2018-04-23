Protein Tozu Hakkında Yanlış Bilgilendirmeler Spordan Uzaklaştırıyor

Son zamanlarda sık sık dile getirilen ve protein tozlarının insan sağlığı için kalıcı zararlara yol açabileceği yönünde iddialar, spora başlama hevesi bulunan kişilerin heveslerini kırarak bir kez daha düşünmelerine yol açıyor. Bu konuda Protein34 ekibiyle bir görüşme sağlayarak, işin aslının gerçeklerin neler olduğunu sizler için araştırdık ve aklınıza takılan sorulara bir yanıt bulmaya çalıştık.

İlaçlar ile Protein Tozları Arasındaki Farkı Ayırt Edin

İlaçlar ve protein tozları oldukça farklı ürünler olmakla birlikte birbirinden ayırt edilmesi gerekli olduğunu belirten Protein34 ekibi, protein tozları içerisinde insan sağlığı veya vücudunu tehdit edecek herhangi bir zararlı içeriğin bulunmadığını belirtti. Protein tozlarının tamamen son teknoloji fabrikalarda üretildiklerini belirtirken, herhangi bir zararlarının bulunmadığına dikkat çekti. Halkımıza protein tozları hakkında yanlış bilgilendirmeler yapıldığı ve bu durumun insanları spordan soğuttuğunu belirtiyor. Protein tozlarının yalnızca birer besin desteği olduğuna dikkat çekerek, kesinlikle zararlı olmadığını belirtiyor.

Protein tozlarının peynir altı suyundan yapıldığını vurgulayarak, birer süt ürünü olduklarını belirtiyor. Ayrıca şunları ekliyor “Protein tozları kimyasal bir ürün değildir, doğal bir üründür. Bu nedenle ilaç olarak görmek yanlıştır. İnsanlar tarafından yanlış yorumlanan kısımda burası, ilaç olarak algılanıyor ve karışıklık oluyor. Kısır yaptığına dair kanılar yer alıyor ve bu durum protein tozlarıyla alakalı bir şey değil. Sporcular tarafından kullanılan ilaç takviyeleriyle protein tozları tamamen farklı ürünlerdir. İlaç kullanmak bu işi bir meslek haline getirmiş ileri düzey sporcular için anlayışla karşılanabilir çünkü bu iş üzerinden para kazanıyorlar. Fakat oldukça zararlı bir üründür ve kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Protein tozları spor yapan bireylere yalnızca besin takviyesi, besin değeri olarak bir artı sağlar.Kaliteli bir protein tozu içerisinde yer alan besin değerleriyle sizlere kaliteli protein ve amino asit desteği sağlar.” şeklinde belirtti.

Beslenmenize Dikkat Etmezseniz Hiçbir Faydasını Göremezsiniz

Beslenme konusuna da oldukça fazla dikkat çekerek şu sözleri sarf ettiler; “Sporun ana unsurlarından birisi bilinçli beslenmedir. Bilinçli beslenmeyen bireyler yaptıkları spordan yeterince verim alamazlar. Şeker, kızartma veya sağlıksız yağlar gibi sağlıksız besinlerden uzak durulması gerekiyor. Spor yaparken en önemli ve etkili olayın beslenme olduğunu birçok kişi fark etmiyor. Eğer vücudunuzun gelişmesini istiyorsanız, beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Vücudunuza giriş ve çıkış yapan değerler bellidir. Siz istediğiniz sporu yapabilirsiniz, giriş değerleri yüksek olduğu sürece bu durumun bir telafisi olamaz. Vücudunuz spor sayesinde bu zararlı değerleri bir yere kadar savuşturabilir.

Bir diğer yandan yetersiz beslenen oldukça fazla kişi var ve bu kişiler spor yaparak kilo alabileceklerini zannediyor. Evet spor katkı sağlar fakat sporun vücudunuzun iyileşmesi ve güzel bir şekle oturabilmesi için malzemeye yani beslenmeye ihtiyacı vardır. Spor size yalnızca yardımcı olabilir, beslenme olmadıktan sonra sporun faydasını yeterince göremezsiniz.”