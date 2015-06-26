Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Profesyonel Metin2 Sunucu Hizmeti

Günümüzde online oyunlara olan ilgi son hızıyla devam etmektedir...

Profesyonel Metin2 Sunucu Hizmeti

Günümüzde online oyunlara olan ilgi son hızıyla devam etmektedir...

26 Haziran 2015 Cuma 10:50
541 Okunma
Profesyonel Metin2 Sunucu Hizmeti

Günümüzde online oyunlara olan ilgi son hızıyla devam etmektedir. Fakat oyun kurucuların en büyük sıkıntılarından birisi ise metin2 pvp serverlar olarak bilinmektedir. Türkiye’de bu hizmeti verebilen nadir firmalar mevcuttur ki verdikleri hizmetin kalitesi de tartışılmaktadır. Oysa ki Avrupa üzerinden yabancı uyruklu oyuncular bu konuda hiçbir şekilde sıkıntı çekmemekteler çünkü Avrupa’da sunucu hizmetini oldukça kaliteli bir biçimde sunan birçok firma vardır. Türkiye oyuncularının da bu alanda hiçbir şekilde sıkıntı çekmemesi açısından sizlere son derece kaliteli ve hiçbir şekilde sorun yaşamayacağınız sunucularımızı takdim ediyor ve bu güne kadar sunmuş olduğumuz profesyonel sunucu hizmetlerimizde de her zaman bu sektörde lider bir firma olmuşuzdur.

Oldukça Ekonomik Fiyatlarda Sunucular

Genellikle amatör firmaların sunmuş oldukları çeşitli pvp serverları birçok problemler ile birlikte gelmektedir. Bu sorunların en başında çeşitli kasmalar, ping ve lag gibi oldukça can sıkıcı sorunların yanı sıra teknik destek sorunları da gelmektedir. Teknik destek sorunlarının oluşmasındaki en büyük etken ise sunucu firmalarının amatör bir şekilde çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bizlerin sizlere sunmuş olduğu çeşitli oyun sunucularında bu tür sorunları hiçbir şekilde yaşamayacağınızı garanti ediyor ve sizleri %100 müşteri memnuniyeti garantisi ile hizmetlerimizi sunuyoruz. Ayrıca sizlere oldukça ekonomik fiyatlarda hizmetlerimizi sunmamız sayesinde her türlü birey rahatlıkla oyun sunucusu kurabilmekte ve asla mağdur olmamaktadır.

Son Derece Profesyonel Teknik Destek

Bizlerinde sizler için hazırlamış olduğu sunucularda teknik destek olarak her daim sizlere oldukça kaliteli bir hizmet sunmaktayız. Teknik destek ekibimiz bu güne kadar çeşitli oyun sunucularının teknik desteğini vererek profesyonel ve tecrübe ile birikim sahibi olmuş bilişimcilerimizdir. Sizlere kaliteli bir pvp sunucu hizmeti sunabilmek amacı ile her geçen gün kendimizi daha da geliştiriyor ve çeşitli sunucu paketlerimiz ile sizleri her daim şaşırtıyoruz. Sizler için tecrübeli ekibimiz ile birlikte hazırlamış olduğumuz paketlerimiz dahilindeki sunucularımızda en düşük bütçeli sunucumuzdan en yüksek bütçeli sunucumuza kadar teknik desteğimizi hiçbir şekilde kesmiyor ve sizleri oyuncularınıza karşı hiçbir şekilde mağdur etmeme garantisini veriyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.06.2015 08:54
Anahtar Kelimeler:
PVP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seviyeli Muhabbet Odaları
Seviyeli Muhabbet Odaları
İstanbul İskele Kiralama
İstanbul İskele Kiralama
Uron iPhone, Samsung ve iPad Servis Hizmeti İle Ekran Değişimi Yapıyor
Uron iPhone, Samsung ve iPad Servis Hizmeti İle Ekran Değişimi Yapıyor
SEO Fiyatları
SEO Fiyatları
Ses Yalıtım
Ses Yalıtım
Opencart Global ile Opencart Türkçe Ekleme Hizmeti
Opencart Global ile Opencart Türkçe Ekleme Hizmeti
Eğlenceli Giyim Ürünleri
Eğlenceli Giyim Ürünleri
ESWT Şok Dalga Tedavisiyle Mutlu Yaşam
ESWT Şok Dalga Tedavisiyle Mutlu Yaşam
Diş Teli Tedavisi
Diş Teli Tedavisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ