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Prefabrik Ev ve Prefabrik Ofislere İlgi Artıyor!

Son yıllarda mimari alanda yaşanan pek çok gelişme beraberinde görsel farklılıklar başta olmak üzere uygulama ve kullanılan malzeme çeşitliliği üzerinde de büyük gelişmeler gösterdi.

Prefabrik Ev ve Prefabrik Ofislere İlgi Artıyor!

Son yıllarda mimari alanda yaşanan pek çok gelişme beraberinde görsel farklılıklar başta olmak üzere uygulama ve kullanılan malzeme çeşitliliği üzerinde de büyük gelişmeler gösterdi.

06 Nisan 2017 Perşembe 12:56
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Prefabrik Ev ve Prefabrik Ofislere İlgi Artıyor!

Öyle ki bu gelişmelerden pek çok alanda yararlanıldığı gibi ofis projelerinde de faydalanılmaya başlandı. Bunlardan biri olan prefabrik ofis modelleri de, modern mimarinin günümüzde kullanılan pratik ve bir o kadar da şık görünümün ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor.

Prefabrik ofisler, ihtiyaca göre daha çok şantiyelerde, 3-5 yıllık geçici projelerde, süreli olarak planlanan özel veya kurumsal çalışmalarda sıklıkla tercih edilen barınma alanları olarak tercih ediliyor. Aynı zamanda bir sunum ve tanıtım yeri olarak da tercih edilen prefabrik ofisler, farklı ihtiyaçlara yönelik taleplere özel detaylarla planlanıp, uygulanabiliyor.

Kısaca değinecek olursak en düşük 20-25 m2 civarından başlayıp istenilen büyüklükte ve katlı olarak projelendirilebilen prefabrik ofis projeleri tamamen kullanılacağı alana yönelik olarak tasarlanabiliyor. Aynı zamanda hazır projeler ile de ihtiyaca yönelik çözüm seçenekleri sunulabilen prefabrik ofisler ile amaca yönelik olarak çözümler üretilebiliyor.

SUNPREFABRİK olarak prefabrik ev ve genel anlamda prefabrik sektörde edindiğimiz tecrübeler ve bugüne kadar ürettiğimiz onlarca farklı prefabrik ofis projesi ile bu alanda kendimize güveniyoruz. Müşterilerimin memnuniyet ve başta ülkemiz olmak üzere komşu ülkelerden de aldığımız prefabrik ofis talepleri işimizi iyi yaptığımızın bir işareti olarak bizleri mutlu ediyor.

Projeleriniz ve sormak istedikleriniz hakkında detaylı bilgi için dilerseniz web sayfamızı ziyaret ederek telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilir veya iletişim formunu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

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