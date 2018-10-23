Pratik Ağda Yolları Nelerdir

Geçmişten günümüze kadar birçok epilasyon çeşidi geliştirilmiş ve bu ürünlerin birçoğu kadınlar tarafından yeterli bulunmamıştır. Kadınların kullandığı epilasyon yöntemleri hem kısa süreli etki yaratırken hem maliyet anlamında bütçelere büyük bir yük getirirken sağlık anlamında da büyük riskler içermektedir. Ağda salonları ise hem hijyen anlamında hem de zaman anlamında bayanların beklentilerinin oldukça uzağında bir hizmet anlayışı sunmaktadırlar. Bayanların tüm bu sorunlardan kurtarmak ve beklentilerine cevap sağlamak amacıyla geliştirilen epi wax ağda çeşitleri kaliteli, pratik ve sorunsuz bir ağda deneyimi yaşanmasını sağlamaktadır.

Epiwax partikül ağda çeşitleri dünya üzerinde uygun fiyat, uzun süreli etki, sıfır risk ve uygun fiyat çerçevesinde oldukça büyük bir ilgi görmüştür. Ülkemizde de bu ilgi üst safhaya ulaşmış olup sektörün en çok ilgi gören ağda çeşitleri haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda ve memnuniyet anketlerinde ise Epiwax partikül ağda çeşitleri açık ara önce çıkmaktadır. İnternet üzerindeki şikayetler incelendiğinde ise ürün ile ilgili kayda değer herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

Bu anlamda orijinal Epiwax partikül ürün çeşitlerini en kısa sürede size sunarken fiyat avantajının yanında toplu alımlarda sunduğumuz ekstra indirimlerle artık ülkemizde her gelir grubundan bayanın rahatlıkla kullanabileceği bir ürün haline gelmiştir. Bu uygun fiyat politikası sayesinde düzenli kullanım imkanına erişilmektedir. Epiwax partikül ağda çeşitlerinin düzenli kullanımı istenmeyen tüylerin çıkma oranını yüzde 50’lere kadar azaltmaktadır.

Epiwax partikül ağda çeşitleri tamamen doğal yapısı ile herhangi bir yan etkiye sahip değildir. Bu anlamda en hassas ciltler için bile yan etkiye sahip olmayan ürün bayanların cilt yapıları ile tamamen dost olarak üretilmiştir. Bu sayede başta genital bölge olmak üzere en hassa bölgelerde bile kızarıklık ve tahriş yaratmamaktadır.

Epiwax ürün çeşitlerinin içeriği tamamen doğal reçinelerden meydana gelmektedir. Buda herhangi bir tahriş ya da sağlık sorunu riskini en aşağıya çekmektedir. Günümüzde bu anlamda en doğal ve yan etkisi olmayan ender ağda ürünlerinin başında gelmektedir.

Epiwax Kullanımı

Epiwax partikül ağda çeşitlerinin kullanımı son derece pratiktir. Sadece 15 dakikalık partiküllerin ısıtılması ve erimesi aşamasından sonra ağdanın yapılması istenen bölgeye sürülmesi ve kurumasının beklenmektedir. İçeriğinde şeker olmaması ürünün kuruduktan sonra rahatlıkla çekilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda hem temiz hem de pürüzsüz bir ağda deneyimi olmaktadır. Kullanımını kolay olması ile bayanların evde tek başına rahatlıkla uygulamasını sağlamaktadır. Bu anlamda toplamda 30 dakikada ağda işlemi bitirilebilmektedir.

Epiwax partikül ağda çeşitleri ürün başında yüzde 45’lik bir indirim ile 59 TL’ye satılmaktadır. Bu indirim 4’lü paketlerden çok daha fazla artmaktadır. Bu anlamda firmamız orijinal Epiwax partikül ürün çeşitlerini en uygun fiyatla sunmaktadır.