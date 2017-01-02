Kişiler sevdiklerine güzel anılar bırakmak için hediye temin etmeyi düşündüklerinde ilk akla gelen ürün pırlanta yüzük
olmaktadır.
İnsanlar evliliklerde, doğum günlerinde ya da herhangi bir özel gün ve normal günlerde sevdiklerine güzel bir hediye sunarak onlara güzel anılar bırakmak istemektedirler. Bu açıdan önemli bir yere sahip olan pırlanta yüzükler en ideali temsil etmektedir.
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