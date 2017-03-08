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Petsbook kullanarak evcil hayvan sahiplenebilirsin!

Petsbook, tüm evcil hayvan sahiplerini ve evcil hayvan sahibi olmak isteyenleri tek çatı altında buluşturan bir platform.

Petsbook kullanarak evcil hayvan sahiplenebilirsin!

Petsbook, tüm evcil hayvan sahiplerini ve evcil hayvan sahibi olmak isteyenleri tek çatı altında buluşturan bir platform.

08 Mart 2017 Çarşamba 05:22
5 Okunma
Petsbook kullanarak evcil hayvan sahiplenebilirsin!

Petsbook üzerinden ilan sahipleriyle görüşerek kedi sahiplenme ve köpek sahiplenme yapmak son derece kolay.

Petsbook üzerinden kedi sahiplenme ve kedi sahiplendirme

Petsbook platformunu kullanarak kedi sahiplenme ve kedi sahiplendirme ilanlarını bulabilirsin. Yapman gereken tek şey siteye üye olduktan sonra ‘Satın Alma, Sahiplen’ bölümüne girmek ve kedi sahiplendirme ilanlarını inceleyerek senin için en uygun olduğunu düşündüğün ilanın sahibiyle iletişime geçmek. Petsbook yüzlerce kedi sahiplendirme ilanına yer veriyor ve bu sayede kedi sahiplenme çok daha kolay bir hale geliyor.

Küçük dostlarımızı sokağa veya barınağa terk etmek yerine yuvalandırmak gerektiğine inanan Petsbook, kedi sahiplendirme ilanlarına yer vererek kullanıcılarını yuvasız canları kurtarmaya teşvik ediyor. Şehir, tür ve cins filtrelemeleri yaparak sen de pek çok kedi sahiplendirme ilanına ulaşabilir, kedi sahiplenme için en kolay yol olan Petsbook ilanlarını takip edebilirsin!

Petsbook üzerinden köpek sahiplendirme ve köpek sahiplenme

Tüm evcil hayvan sahiplendirme ilanlarına yer veren Petsbook, bünyesinde yüzlerce köpek sahiplendirme ilanı da bulunduruyor elbette. Köpek sahiplenme, Petsbook sayesinde artık çok daha kolay. Petsbook üyeliğini yaptıktan sonra ‘Satın Alma, Sahiplen’ bölümüne girerek sen de köpek sahiplendirme ilanlarına ulaşabilir, ilan sahipleriyle görüştükten sonra yuvaya ihtiyacı olan bir cana yuva olabilirsin.

Köpek sahiplenme için yapman gereken tek şey Petsbook’a üye olmak. Burada kullanıcıların yuvalandırmaya çalıştığı sahipsiz canlar için açılmış pek çok köpek sahiplendirme ilanı var. Sen de köpek sahiplenme ilanlarına bakmak için üye olabilir, bunun yanında hayvansever Petsbook kullanıcılarıyla paylaşımda bulunarak keyifli vakit geçirebilirsin.

Çevrende yuvaya ihtiyacı olan köpekler veya herhangi bir sebeple sahiplendirmek istediğin kendi köpeğin için köpek sahiplendirme ilanları da açabilirsin. Böylece bir can yuvasız kalmayacak, köpek sahiplenme için Petsbook’a kaydolan binlerce kullanıcıya da rahatlıkla ulaşabileceksin.

Petsbook’ta seni bekleyen yüzlerce kedi sahiplendirme ve köpek sahiplendirme ilanlarına ulaşmak için ne duruyorsun? Haydi, sen de aramıza katıl!

Önce Vatan Gazetesi

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Kedi SahiplenmeKedi SahiplendirmeKöpek Sahiplendirm
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