Teknolojik gelişmeler neticesinde internet ortamından alışveriş yapmak neredeyse herkes tarafından doğal karşılanmaktadır. Yedi den yetmişe neredeyse tüm kesimler sanal ortamdan alışveriş yapmaktadır. Çünkü sanal alışveriş sitelerinden alışveriş yapmak her kolay hem de pratiktir. Yapacağınız küçük dokunuşlar ile kapınıza kadar istediğiniz ürünün gelmesini sağlıyor olmak büyük bir kolaylıktır. Böylece herhangi bir zahmete dahi katlanmadan ihtiyacınız olan her şeyi alabilirsiniz. Ayrıca internet ortamında binlerce ürün ve o ürünlerin de binlerce çeşidi bulunmaktadır. Bu kadar çok ürünü aynı ortamda kolayca bulmakta sanal alışverişin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Ancak bu kadar güzel özelliklerinin yanında sanal alışverişin bir takım problemlere sebep olduğu da aşikardır. Çünkü internet ortamından alışveriş yapabilmek için kişisel bilgilerinizi ve kart bilgilerinizi internet ortamına girmeniz gerekmektedir. İşte bu anda bir takım sıkıntılar baş göstermekte ve bizleri tedirgin etmektedir. Çünkü kart bilgilerimizi internet ortamında kullanıyor olmak her zaman bazı sıkıntılara sebebiyet vermektedir. İşte Paykasa neden güvenli sorusunun cevabı da bu sorunun ardında gizlidir. Paykasa ile bu tarz sıkıntıları yaşamanız imkansızdır. Çünkü Paykasa sizi güvence altın almaktadır.

Paykasa ön ödeme sistemini kullanmaktadır. Böylece Paykasa hesabınızdaki miktar ne kadar ise o oranda ödeme yapabilirsiniz. Yani bilgileriniz başkalarının elinde olsa dahi kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca Paykasa sanal kartınız bir kullanımlıktır. Böylece siz kartınızı kullandıktan sonra kesinlikle yeniden kullanılamaz ve böylece de dolandırılmanız imkansız hale gelir.

Paykasa satın almak ve kullanmak çok kolaydır. Paykasa bayiniz ile irtibat kurarak hemen bir Paykasa sanal kartı satın alabilir ve alışverişlerinizi güvenle yapabilirsiniz. Paykasa kredi kartı gibi kolayca kullanılabilmektedir. Yani kredi kartı gibi Paykasa’nın da bir kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bulunmaktadır. Bu bilgiler ile kolayca alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Paykasa satın al ile farklı ödeme yöntemleri de bulunmaktadır. Paykasa kartınızın bir kodu bulunmaktadır. Bu kodu kullanarak da ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz.