Paratoner ve Topraklama Çözümleri

Ankara paratoner konusundaki en etkili isim olan Loft Enerji, uzun zamanların tecrübesi ve uzman ekibiyle binaların daha güvenli ortamlar haline gelmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle binaların olası felaketlere karşı en iyi şekilde korunmasına imkan tanıyan bu adres, binlerce kişinin bu anlamda can ve mal kaybına engel olan bir sistemi meydana getirmiştir.

Binaların olası zararlardan korunabilmesini sağlayabilmek adına pek çok farklı aşamanın izlenmesi gerekiyor. Paratoner sistemlerinin kurulması, doğalgaz ve topraklama işlemlerinin yapılması binaların en üst seviyede korunabilmesine yardımcı olacak hizmetler arasındadır. Bu hizmetler için başvurmanız gereken Loft Enerji, Ankara ilinden binlerce kişiye bu şekilde oluşurken olası yangın ve patlamaların sorunsuz bir şekilde önüne geçmeyi başarıyor. Hizmetlerin vatandaşlar tarafından tam olarak görülmesi ve detayların bilinmesi açısından Loft Enerji aynı zamanda Ankara topraklama raporu ile hizmetin son aşamasını oluşturmuştur. Mühendisler tarafından oluşturulan bu raporda binayla ilgili endişe verici bütün durumlar detaylı bir şekilde ele alınır. Olası tüm tehlikelerin sonlandığı bu rapor eşliğinde bina sorumlularını bildirilirken, yönetmeliğe göre bina içi elektrik ve topraklama kontrolleri yılda bir kez olmak üzere yapılmalıdır.

Bunun yanında yönetmeliğe göre bina sorumluları doğalgaz topraklaması kontrolleri içinde düzenli bir şekilde harekete geçmelidir. Ankara doğalgaz topraklaması için ulaşabileceğiniz adres olan Loft Enerji, çalışmanın tam olarak aklınıza yatan bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacak bir isimdir.