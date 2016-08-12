Paralel Hatlı Zebra Perdeler ile Yaşam Alanlarınıza Şıklık Katın

Kullanımı, özellikleri ve pratikliği oldukça memnun edici olan zebre perde modelleri ev hanımlarının işlerini kolaylaştırdığı gibi ortamlara da ayrı bir şıklık katıyor.



Stor, jaluzi, ofis ve zebra perde modelleri için Perde Dünyam’ın kaliteli ürünlerine göz atabilirsiniz. Bunun yanı sıra internet üzerinden de beğendiğiniz modelleri edinebilirsiniz.



Zebra Perde



Stor perde grubunda yer alan zebra perde çizgili mekanik sisteme sahip olan perde çeşitidir. Ev, ofis veya işyeri gibi alanlarda kullanıma oldukça müsaittir diyebiliriz. Kaliteli mekanizma ve iplikten üretilen zebra perde her zaman şıklık sağlar ve uzun ömürlü olur. Zebra perde ve diğer perde çeşitleri için Perde Dünyam’ı tercih edebilirsiniz.



- Gün ışığından faydalanmak veya faydalanmamak için sadece zebra perde mekanizmasını hareket ettirmeniz yeterlidir.



- Kolay kullanıma sahip olması sayesinde sökme, takma ve kapatma işlemlerinide oldukça basit bir şekilde uygulayabilirsiniz.



- Temizlik için de zebra perde çeşitlerinin tümünde aynı temizlik uygulaması uygulanabilir. Perdenizin borusunu çıkartarak düz ve temiz bir zemine serdikten sonra nemli temizlik beziniz ile perdenizin ön ve arka tarafını kolaylıkla temizleyebilirsiniz.



Perde Asmaya, Ütülemeye ve Yıkamaya Son!



Ev hanımlarının korkulu rüyası olan uzun ve geniş perdeler günümüz teknolojisi ile üretilen pratik perdeler sayesinde rafa kalkıyor diyebiliriz. Normal perdelerin çıkartılması, yıkanması, ütülemesi ve tekrar takılması herkesin bildiği gibi oldukça zahmetli bir iştir.



Bir ev veya ofis de bir çok pencere bulunmasından dolayı da perdelerin sayısını da orantılı olarak artırmaktadır. Durumun böyle olması sonucunda normal perdelerin yukarıda da bahsettiğimiz gibi ev hanımlarının korkulu rüyası olabilmektedir bu yüzden günümüz teknolojisi ile üretilmiş pratik zebra perde modelleri şıklığı ve kolaylığı en iyi şekilde karşılamaktadır diyebiliriz.



Bursa’da 1996 yılında ilk perde dikimini gerçekleştiren “Perde Dünyam” 20 yıllık tecrübe ve profesyonel çalışma arkadaşlarıyla müşteri memnuniyetini ilke edinerek stor, tül, zebra, ofis, silüet ve jaluzi perde sektöründe kaliteli ürünleriyle hizmet vermektedir. Sizlerde yaşam alanlarınıza kolaylık ve şıklık getirmek için Perde Dünyam’ı tercih edebilirsiniz.



Daha detaylı bilgi için : www.perdedunyam.com.tr