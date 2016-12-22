Yakın zamana kadar tüm güvenlik hizmetleri kamu güvenlik birimleri tarafından sağlanmaktaydı. Ancak, nüfusun giderek artması ve artan güvenlik riskleri nedeniyle özel güvenlik firması gibi kurumlara olan talep fazlasıyla artmıştır. Bu firmaları profesyonel anlamda hizmetlerini arttırarak sürdürmektedirler. Firmaların yapıları ve uygulama teknikleri gelişmektedir. Hizmet alanları aynı doğrultuda farklılaşmaktadır. Belli kanun ve yasalarla çeşitli alanların güvenlikleri bu firmalara kaydırılmıştır. Ücretli bir şekilde sunulan bu hizmetler kişi, kurum veya kuruluşlara yönelik yapılmaktadır.
Özel güvenlik firmaları
özellikle alışveriş merkezlerinde görülmektedir. Her türlü lise, üniversite ve özel okulların güvenlikleri yine özel güvenlik firması gibi kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bunun yanında iş merkezlerinde, fabrikalarda, plazalarda, depolarda, spor etkinliklerinde, konserlerde, bankalarda, hastanelerde ve benzer diğer alanlarda güvenliği özel güvenlik firmaları sağlamaktadır. Bu firmalar kişi veya kişilere özel olarak Vıp koruma hizmetleri de vermektedir. Vıp koruma hizmetleri çerçevesinde kişi veya kişilerin güvenlik risklerine karşı çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerle birlikte olası riskler ortadan kaldırılmış olacaktır. Firmaların tüm güvenlik elemanları özel eğitimden geçirilmiş sertifikalı kişilerden oluşmaktadır. Farklı güvenlik personeli ihtiyacına göre nitelikle kadrolar bu firmalar mevcuttur. Özellikle silahlı koruma gereken hizmetler için özel yetiştirilmiş silahlı güvenlik personelleri yine bu firmalarında kadrolarında bulunmaktadır. Yakın koruma hizmetlerinde silahlı personel ihtiyacı şarttır.
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