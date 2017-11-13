Özel Günlerde Online Alışverişin Rolü ve Payı

İnsanların yoğun ve stres altındaki çalışma hayatından kaynaklanan baskı nedeniyle kişisel ödüllenmeler konusunda ciddi hikayeler duyulmaya başlandı.

Türkiye’de genelde kadınların tercih ettiği aylık veya haftalık hediye programlarının yanında Asya’nın en büyük ülkelerinden Çin’de kutlanan Dünya Bekarlar günü en ilginç kutlamalardan birisi. Her sene Kasım ayının 11’inde kutlanan Bekarlar Günü’nde Çin’de bekar, erkek ve kadınlar sadece kendilerine hediye alıyorlar. Bu tek günlük kutlama tek başına 20 milyar dolar değerinde bir ticaret hacmini gün içerisinde üretiyor. Elbette burada Aliexpress’in ve Aliexpress gibi Pazar yerlerinin çok büyük rol oynadığını görmezden gelemeyiz. İnsanlar bir mağazaya gidip alışveriş yapmaktansa platforma bir tarayıcı ziyadesiyle gelip milyonlarca ürünün içerisinden kendine en beğendiğini seçerken Aliexpress indirim kodu sayesinde birçok satıcı tarafından cebrediliyorlar.

Amerika’da ve Avrupa birliğinde de geleneksel olarak kutlanan dini bayram adı altında aslında insanların tatil olarak gördüğü ve bu tatili gerek kendine gerek eş, dost, aile veya sevgiliye hediye alarak taçlandırdığı Noel var. Noel’e özel olarak her sene haberlerde duyduğumuz BlackFriday yani “Kara Cuma” da Amerika kıtasında söz konusu zamanda %50 net indirimlerin yanında büyük mağazaların sunduğu indirim kodu, kupon kodu ve kampanyalarla daha cazip bir hale geliyor. Amerika’da insanlar hediyenin yanında Noel gibi tatillerini ayrıca ekstra olarak tatile çıkarak da değerlendirebiliyorlar. Bu tür zamanlarda elbette otellerin ateş pahası oda fiyatlarından dolayı AirBnb gibi oda veya tüm evi kiralayabilecekleri seçenekleri tercih ediyorlar. AirBnb otele göre çok avantajlı imkanlar sunsa da AirBnb indirim kodu kullanarak ekstra indirim ve avantajlardan bu dönemlerde daha fazla faydalanmak mümkün. Tüm bunların yanında Türk insanı da dünyanın öteki yanındaki bu indirimleri takip ediyor ve faydalanıyor. Hatta birçok Türk markasının örneğin Boyner gibi, bu dönemlerde Boyner BlackFriday kampanyalarıyla Boyner indirim kodu da vererek insanları daha fazla alışveriş yapmaya teşvik ettikleri günümüz hakikatleri arasında!

Cennet yurdumuz Türkiye’de durum, Amerika ve Avrupa kıtasına paralel olarak gitse de elbette bazı farklılıklar var. Nüfusun ağırlıklı olarak inancı İslam dini olmasından kaynaklı Noel’e alternatif olarak Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi dönemlerde ekstra indirimlerden bahsedebiliriz. Özellikle gıda ve benzeri alanda diğer adıyla Şeker Bayramı’na özel indirimleri her zaman görüyoruz. Kurban veya Şeker bayramı olmaksızın hepimizin bildiği, çocukların özel hissettiği bu günlerde ekstra giyim indirimleri de her çocuğun en sevdiği şeylerden birisi halini almayı başardı.