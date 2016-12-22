Ticaret söz konusu olduğunda en tehlikeli faktörlerden birisi insan duygularıdır. Ticaret konusunda profesyonellerle amatörleri ayıran en temel unsur, insanı duyguları ticarete katmama yeteneğidir. Ticaret konusunda uzmanlaşmış kişiler iyi düşünülmüş bir strateji uygulayarak rakiplerini yoğun baskı altında bırakırlar. Stratejilerini oluştururken insani duygularını bir kenara kaldırırlar. Ticarete yeni başlayan kişiler ise insan faktörünü bir kenara bırakmak için otomatik ticaret taktikleri kullanmayı tercih ederler.
OTOMATİK TİCARET STRATEJİLERİ NASIL UYGULANIR
Otomatik ticaret stratejileri
ile esnaf belirli kriterlere ulaştığında neler yapması gerektiğini otomatik olarak görecektir. Bunun nedeni bilgisayarın belirli kurallara göre programlanmış olarak kullanıcıyı yönetmeye ve izlemeye ayarlanmış olmasıdır. Otomatik ticaret stratejilerinde bilgisayar doğrudan bilgisayara erişim hakkı olan bir komisyoncuyla birlikte çalışmaktadır. Kullanıcı bir aracı kurum ve kendisine uygun bir program seçerek yatırımlarına uygun bir strateji belirleyecektir. Yeni başlayanlar için ise programların içinde bulunan ayarlar faydalı olabilir.
OTOMATİK TİCARET STRATEJİLERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTALARI
Otomatik ticaret stratejilerini kullanmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi otomatik strateji sistemlerinin en büyük avantajı, daha karlı sonuçlar elde etmek için insani duyguların bir kenara bırakılmasını sağlamaktır. Aynı şekilde kullanıcılar bu programlar sayesinde daha tutarlı olacak, sipariş giriş ve çıkış hızları çok daha hızlı yapılacak ve bir kerede birden fazla stratejiyi birden fazla hesaba uygulayabileceği için yatırımlarını çeşitlendirebilme fırsatı elde edecektir. Öte yandan bu sistemin dezavantajları da var. Mekanik bir sistem olduğu için belirli zamanlarda hatalar yapabilir. Bu yüzden oluşabilecek anormallikleri hızlı şekilde farkedebilmek için sürekli bilgisayarları takip etmek gerekir. Birçok avantajı olsa dahi, kullanıcıların bu programları kullanırken kendi detaylı analizlerini de yapmaları ve kendi analizlerine de güvenmeleri gerekmektedir.
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