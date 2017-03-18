Otomatik Tente Sistemleri Yenileniyor

Tavanı açıp kapatmak konusunda ise avantajlarına bakıldığında alternatifleri ile arasında uçurumlar bulunmaktadır.

Kendinden led spot ışıklandırması, yanmaz ve kir tutmaz özellikleri, tek tuşla istediğiniz kadar açıp kapatabilme özellikleri diğer tavan sistemlerine göre daima otomatik tente modellerinin öne çıkmasını sağlamaktadır.

Otomatik Tente Nerelerde Kullanılır?

İlk olarak hemen herkesin bildiği cafe, retaurant, çay bahçesi ve benzer işletmelerin dışarıda bulunan alanlarında kullanılmaktadır. Mutlaka gözünüze çarpan bu ürün, hem gündüz, hem gece, hem yaz, hem kış için ideal olmaktadır.

Sıcak havalarda tek tuş ile açarak havadar bir alan elde ederken, kış şartlarında ise tamamen kapalı tutup bir oda konforunda mekanlar elde edilebilmektedir.

Kendinden ışıklı olması, farklı ışık seçenekleri de hava akrardıktan sonra da hizmetine devam eden işletmeler için en önemli özelliklerinden biridir.

Kış bahçesi sistemlerinde tavanı otomatik bir sistem olarak düşünüyorsanız en uygun ve avantajlı ürün yine otomatik tente olmaktadır. Su sızdırmama üzerine geliştirilmiş waterblock teknolojisi ile sizin keyifle vakit geçirebileceğiniz alanlar oluşturmanızı sağlıyor.

Cephe kapatmasını da iyi bir şekilde yaptırdığınız takdirde tadından yenmeyen yaşam alanları ortaya çıkmaktadır.

Ev ve villalarda veranda olarak kullanılan alanlarda gölgelendirme sistemi olarak ta aklınıza gelebilecek ürünlerdir. Cephesini kapatmayacağınız, sadece gölgelendirme adına düşündüğünüz noktalarda size yine hava şartlarına bağlı açıp kapama kontrolü sunması oldukça avantajlı bir durum.

Tabii yapının dekoratifliğine artı katacak şekilde farklı konsept uygulamaları da bulunmaktadır. İstenilen renklerde kumaş ve taşıyıcılar yapılabilirken, bombeli ve eğimli modelleri de mevcuttur. Ayrıca açılı, dönüşlü de yapılabilmektedir.

Otomatik Tente Genel Özellikleri Nelerdir?

Öncelikle alüminyum taşıyıcı ve kontrüksüyon kullanılır. Bunlar sıradan alüminyum ayaklar değildir, nitelikli ve alaşımsız mukavemeti yüksek olarak üretilir.

Kumaş ise blackout 3d (3 boyutlu) 700-800gr. arasında pvc esaslı özel alaşımlı bir kumaştır. Yanmaz, alev yürütmez ve kir tutmaz özellikleri başlıcalarıdır.

Waterblock teknolojisi ile su tahliyesi gizli olarak taşıyıcı kolonlar içerisinden yapılır. En ufak noktadan dahi su sızması bu nedenle engellenmiş olmaktadır.

Kendinden led spot ışıklandırmaya sahiptir. Bu ışıklar farklı renklerde tercih edilebilirken standartlarında beyaz, sarı ve gün ışığı bulunmaktadır.

Kolay kurulum, hızlı montaj yapılabilmektedir.

Tüm bunlardan bahsederken unutmayalım ki uygulayıcı firma kalitesi herşeyi değiştirebilir. En kaliteli ürünler dahi arkasında duramayacak, montaj ekipleri amatör firmalarca çok kötü sonuçlara dönebilir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken konsept uygulamalara imza atmış güçlü firmalar ile çalışmaktır. Biz bu araştırmaları sizin için yaparken gözümüze bu husuta iyi işler yapan alanında otoriteye sahip Senkron Yapı ile karşılaştık.

Aşağıda kaynak olarak ta firmanın bilgilerini paylaştık, buradan inceleme fırsatını yakalayabilirsiniz.