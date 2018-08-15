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Otelfiyat.com Yarı Yıl Karnesini Açıkladı. Mersin Otelleri Lider

2018´in ilk 6 ayında İdeal Tur Turizm Tic. AŞ´ye rezervasyon yaptıran misafir sayısı yüzde 29 artarak 91 bin 528’e ulaştı. Böylelikle ilk 6 ayda otelfiyat.com bir önceki yıl satış volümüne göre %30 luk bir büyüme oranı yakalamış oluyor.

Otelfiyat.com Yarı Yıl Karnesini Açıkladı. Mersin Otelleri Lider

2018´in ilk 6 ayında İdeal Tur Turizm Tic. AŞ´ye rezervasyon yaptıran misafir sayısı yüzde 29 artarak 91 bin 528’e ulaştı. Böylelikle ilk 6 ayda otelfiyat.com bir önceki yıl satış volümüne göre %30 luk bir büyüme oranı yakalamış oluyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:42
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Otelfiyat.com Yarı Yıl Karnesini Açıkladı. Mersin Otelleri Lider

İdeal Tur Turizm Tic. AŞ, otelfiyat.com online rezervasyon portalı üzerinden yapılan rezervasyon sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Şirketin´in otelfiyat.com online rezervasyon verilerinin yanı sıra medya yansımalarını ve Ankara, İzmir gibi çağrı merkezlerinin verilerini de derlediği bilgilere göre, en çok ziyaretçinin ağırlandığı ay haziran olarak belirlendi. Hazirandaki ziyaretçi sayısı 19 bin 438 kişiye ulaştı. Artan ivmenin temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğini umduklarını belirten şirket bu sayıların yılın ilk 6 ayı için geçerli olduğunu ve yıllık büyüme oranının artacağını öngördüklerini iletti.

En çok artış Mersin Otelleri satışlarında sağlandı

Raporda, otelfiyat.com’un ilk 6 ayda en çok ziyaretçiyi tatile gönderdiği şehirleri de belli oldu ve ilk sıraya Mersin Otelleri yerleşti. Mersin´den sonra ilk 5´te yer alan diğer şehirler ise; Antalya, Muğla, Afyon, İstanbul oldu.

Mersin otellerinin listede birinci sırada olmasını sağlayan başlıca etken bölgedeki otellerin hizmet kalitesinin yüksekliği ve otelfiyat.com ile yaptıkları çağrı merkezi hizmet anlaşmaları olduğu bildirildi. Raporda “Mersin otelleri arasında ziyaretçi sayısı olarak başı çeken otellerin, İdeal Tur ile yaptığı çağrı merkezi çalışmaları sayesinde, Misafir ile otel arasında en hızlı iletişim sağlanıyor ve rezervasyon işlemleri kısa sürede tamamlanıyor.” İfadeleri kullanıldı.

Otelfiyat’ı en çok tercih eden İstanbullu tatilciler oldu

Otelfiyat.com ile otellere en çok ziyaretçi gönderen şehir ise, İstanbul oldu. İstanbul’un ardında en çok rezervasyon yaptıran şehir ise İzmir. Bu iki şehri Ankara, Adana, Trabzon gibi şehirler takip etti.

Yurtdışında ise Türkiye’de geçirecekleri tatili otelfiyat.com üzerinden online rezervasyon veya çağrı merkezleri aracılığı ile tamamlayan Ülkelerin başında Almanya geldi.

Turizm getirisi de arttı

Ziyaretçi sayıları artarken buna paralel olarak şirketin ekonomik getirisinin de arttığı görüldü. Aynı zamanda gelen ziyaretçilerin tesislerde yapılan geceleme sayısı da artış gösterirken, 100 bin 584 geceleme yapıldığı gözlendi..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mersin Otelleriİdeal Turİdeal Tur Turizm Tic. AŞOtelfiyat.comMersin Otel
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