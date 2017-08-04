Ortam Ölçümleri İçin Prosafety

Teknolojinin bu kadar fazla geliştiği günümüzde en büyük ihtiyaç nitelikli insan gücünde ortaya çıkmıştır. Bu da çalışan insana verilen değerin tekrar değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenlerle İş Sağlığı ve Güvenliği adı altında bir bilim dalı oluşmuştur. Bu sayede, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri, insanlar üzerinde doğurduğu sonuçlar ve bunları önlenebilmesi için yapılması gerekli olan çalışmalar bu bilim dalı ile yapılmaya ve önlemleri alınmaya başlanmıştır.

Aslında İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanların daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş ortamında görev yapmalarını sağlama çalışmalarıdır. Bunu yaparken de bilimsel araştırmalara dayandırmaktadırlar.

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Periyodik kontrol, gürültü ölçümü ve ortam ölçümü gibi işlemlerin yapılması bazı işyerleri için zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan yasal düzenlemeler kapsamında, yılda 1 kez mutlaka ortam ölçümleri yaptırılması gerekir. Yaptırmayan ve yapılan denetimlerde yaptırmadığı tespit edilen işyerlerine ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Yılda 1 kez koşulu aynı işyerinde, aynı şekilde çalışılması durumunda geçerlidir. Yani işyerinde meydana gelen ve değişen koşullar doğrultusunda ölçümlerin yeniden yapılması gerekir.

İşyerlerinde zorunlu olan bir diğer husus da gürültü ölçümü yaptırılmasıdır. Bu ölçüm ile işyerindeki gürültü oranı özel olarak ölçülür ve raporlama yapılır. Bakanlık tarafından yapılan işyeri denetimlerinde bu belge mutlaka talep edilir.

Unutmayın ki ülkemizde her yıl binlerce iş kazası meydana gelmekte ve binlerce çalışan hayatını kaybetmekte, bir o kadarı da sakat kalmaktadır. Bir çok işyeri de büyük kayba uğramaktadırlar. Prosafety firması, işyerinizde zaman zaman periyodik kontrol hizmeti de vererek, işyerinizde meydana gelecek iş kazaları, meslek hastalıkları gibi risklere karşı tespitler ve çözüm önerileri sunmaktadır.