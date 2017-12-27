Gerek eğlenceli oyunlara sahip olması gerekse de oyunların kısa sürmesiyle dünya çapında ün kazanan Slot oyunları, oynaması da kazanması da oldukça basit oyunlardır. Peki, online casino slot oyunlarında kullanılan taktik nedir? İşte sizlere yazımızda bu sorunun cevabını vereceğiz.
Eğer paranızı slot oyunlarında değerlendirmek istiyorsanız ilk yapmanız gereken kullandığınız casino sitesine giriş yapmaktır. Ardından sevdiğini bir slot oyununa giriş yapın. İşte bu aşamadan sonra izleyeceğiniz yol oldukça basittir. Eğer oyunda kayıp yaşayacağınız belirli bir bütçeyi kenara ayırdıysanız, elinizdeki para bu bütçeye ulaşana kadar aynı oyunda devam edin.
Eğer oyunda kaybediyorsanız masadan kalkmayın. Sürekli kaybediyorum, şansımı başka oyunlarda denemeliyim gibi düşünceler oldukça yanlıştır. Çünkü başka bir oyuna giriş yaptığınızda da sonuç aynı olabilir. Bu nedenle aynı oyunda kalarak şansınızın dönmesini bekleyin ve kayıp için ayırdığınız paraya ulaşana kadar oynayın.
Zaten slot oyunlarına çok düşük bütçelerle giriş yapabilirsiniz. Bu nedenle kesinlikle yüksek meblağlarla masalara oturmayın. Peki, Slot oyunu ne kadar para ile oynanır? Esasında siz nasıl bir strateji uyguluyorsanız o kadar tutarla oynanabilir diyebiliriz. Pek çok casino sitesinde benzer limitler bulunsa da genellikle belirlenen alt limitler 0,25 dolar ile 1 dolar arasında olmaktadır. Tabi eğer limitler bu şekilde belirtilmiş ise siz alt limit olan tutardan yan, 0,25 dolardan oynamalısınız. Çünkü örneğin elinizde 50 dolar var diyelim. Eğer oyunları 1 dolardan oynarsanız toplam 50 kez oynayabilirsiniz. Ancak 0,25 dolardan oynarsanız oyunu 200 kez oynayabilirsiniz. İşte her oyuncu 50 kez yerine 200 kez oynamayı tercih edecektir. Casino slot oyunlarini en iyi http://canlicasinouzmani.biz/saray-casino/ ve http://canliruletcasino.pro/anadolu-casino/ sitelerinde bulabilirsiniz.
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