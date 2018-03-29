Online Casino Sitelerine Üye Nasıl Olunur?

Yıllarca paralı oyunlara merak salmış kişiler ve bu kişilere imrenen insanlar oldu. Kimileri gidip yerinde oyunlarını oynadı kimileri ise uzaktan bakmakla yetindi. Çünkü Casino da oyun oynamanın maliyeti epey yüksekti. Ayrıca belirli bir sınıfa ait olunması gerekirdi. Ama artık Dijitalleşen dünya da buna uzun soluklu bir çözüm getiren Online Casino Siteleri +18 yaş sınırı olmakla beraber hem de artık sınıf farkı gözetmeden kullanıcılara bu imkanı sağlıyor. Bu sitelere üye olan kullanıcı ve oyun severler diledikleri gibi hem ücretsiz oyunlar oynayarak kendilerini geliştirip eğlenceli vakit geçiriyor yada deneyime sahip üyeler eğlenirken bu oyunlarla kazanç elde ediyorlar.

Güvenilir casino sitesi casinomilyon ve casinometropol gibi online casino sitelerine üye olmak yeterli. Ama akıllara gelen ilk soru bu tarz sitelere nasıl üye olabilirim? +18 yaş sınırı koyulan bu siteler dediğimiz gibi sınıf gözetmiyor. İster iş adamı olun isterseniz çalışan, ister ev hanımı olun isterseniz öğrenci. İsterseniz evinizin veya iş yerinizin konforunda oyun oynayıp para kazanın isterseniz seyahat halinde boş vakitlerinizi nakit e çevirin.

Yapmanız gereken şey ise sırasıyla ilk önce güvenilirliğini araştırıp analiz edip doğru karar verdiğinize inandığınız Online Casino Sitesinin adresini arama motorunuza yazmanız. Tabi ki bu sitenin lisans ve kullanıcı yorumlarını okumaktan da geri kalmayın. Daha sonra açılan sayfada Yeni Üye veya Kaydol seçeneğini tıklamanız. Karşınıza çıkacak olan form da belirtilen boşlukları sırasıyla ve doğru şekilde doldurmanız. Doğruluğunu teyit ettiğiniz formun altında kullanıcı şartnamesini okudum sekmesine TİK koymanız yeterli olacaktır. Bu formdaki kullanıcı şartnamesini iyice gözden geçirmeli ve öyle onay vermelisiniz. Güvenilir Online Casino Sitelerinin hepsinde bu anlattığım kaydol formu vardır. Daha sonra sizin mailinize bir aktivasyon linki veya kodu gönderilecektir. Bu linke tıklayıp veya kodu girdikten sonra üyeliğiniz aktifleşecektir.