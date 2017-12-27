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Online Casino Sitelerinde Türk Pokeri Nasıl Oynanır?

Online casino sitelerinde oyun oynamak isteyen kullanıcılar doğru siteyi bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Online Casino Sitelerinde Türk Pokeri Nasıl Oynanır?

Online casino sitelerinde oyun oynamak isteyen kullanıcılar doğru siteyi bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:26
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Online Casino Sitelerinde Türk Pokeri Nasıl Oynanır?
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Özellikle ülkemizde casino sitelerinin illegal olarak çalıştığını düşünürsek kaliteli ve güvenilir siteler bulmak bir hayli zor olmaktadır. Bu nedenle eğer paranızı gönül rahatlığıyla yatıracak bir site arıyorsanız geniş çaplı bir arama yapmadan asla bir siteye üye olmayınız. Aksi takdirde paralarınızı ve kazançlarınızı kaybetmeniz işten bile olmayacaktır. Pek çok Türk casino severinde bu siteler tarafından dolandırıldığı düşünülürse en güvenilir casino sitelerini bulmanız oldukça önemlidir. Ardından da Türk pokeri gibi keyifli ve ülkemizde çok oynanan oyunlara giriş yapabilirsiniz. Peki, online casino sitelerinde Türk pokeri nasıl oynanır? İşte sizlere yazımızda bu sorunun cevabını vereceğiz.

Casino severler genellikle kolay oynanan oyunları seçmektedir. Türk pokerinde de çok fazla kural olmadığı için binlerce casino sever bu oyunu tercih etmektedir. Türk pokerinde ise oyun iskambil kağıtlarının 7 veya üstü sayılarıyla oynanmaktadır. Belirli bir strateji dâhilinde oynanabilen bu oyunda dört renk bulunurken 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K ve A kâğıtları yer almaktadır.

Her ne kadar oynaması oldukça kolay olsa da diğer oyunlar gibi Türk pokerini de iyice öğrenmeden masalara oturmamanız en büyük tavsiyemizdir. Kapalı poker olarak da bilinen bu poker türünde oyuna başlarken her oyuncuya bu el oyuna katılıp katılmayacakları sorulmaktadır. Oyuna katılacak oyuncular belli bir bahis yaparak oyuna katılmış olurlar.

Pokerin bir diğer türü olan Texas hold’em ile Türk pokerinin pek çok farklı noktası bulunmaktadır. Holdem pokerde kurpiyerin solunda bulunan iki oyuncu büyük kör bahis oynamaktadır. Ancak Türk pokerinde oyuna katılmak isteyen herkes bir başlangıç ödemesi yapar. Ayrıca oyunlar online oynandığı için eğer birkaç el oyuna katılım sağlanmazsa bu oyuncular masadan atılmaktadır. Türk pokerini oynayabileceğiniz en iyi canlı casino siteleri ve online casino siteleri burada.

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