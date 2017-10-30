Bahis siteleri olabildiğince fazla üyeye sahip olabilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu promosyonlar arasında ekstra bonuslar, düşük para ile yüksek bahis yapma şansı, kayıp bonusları, haftanın belirli gün ve haftalarında verilen promosyonlar gibi başlıklar yer alıyor. Bu durum da sektördeki siteler arasındaki rekabetin artmasına ortam hazırlıyor. Bir bahis markasının kendini tanıtmasındaki en önemli unsurun sahip olduğu bonuslar olduğunu düşününce bu alanda gerçek bir stratejinin belirlenmesi bir zorunluluk haline geliyor.

Online casino sitelerinde minimum oynayabileceğiniz miktar ne kadardır sorusuna ise aslında net bir yanıt verilmiyor. Ancak ortalama bir miktardan söz edilebilir. Çünkü her bet markasının asgari para yatırma ve oyunlara başlangıç ücreti yatırma miktarı farklı olabiliyor. Bu durum aynı zamanda kayıp bonusundan yararlanma, ilk üyelik promosyonu alma yüzdelerini de etkiliyor. Fakat şu noktayı net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Online casino sitelerine giriş, gerçek casino sitelerine girişten daha kolay. Bunun nedeni de casino firmalarında daha az para ile oyunlara giriş yapılması ve ciddi ücretlerin kazanılmasıdır.

Casino Sitelerine Asgari Para Yatırma Tutarı

Canlı casino oyunları olan rulet, baccarat, blackjack ve poker oyunlarında ve casino oyunları olan klasik slot, video slot ve 3D slot oyunlarında para kazanabilmeniz için hesaplarınıza para yatırmanız gerekiyor. Bunun için de firma bir limit belirliyor. Genel olarak bahis sitelerine baktığımızda ortalama miktarın 50 TL ile 100 TL arasında olduğunu görebiliyoruz. Paralarınızı ise ön ödemeli kartlar ile yatırabiliyorsunuz. Aynı zamanda mobil bankacılık, banka havalesi gibi seçenekler de sizlere sağlanıyor.

Para Yatırma Sonrasındaki Bonuslar

Ön ödemeli sanal kartlar, e-cüzdan servisleri, banka havalesi ve mobil bankacılık ile para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirdiğiniz zaman ekstra promosyon alma şansı da sizlere veriliyor. Bu alanda başarılı olabilmek için yapmanız gereken tek şey site tarafından belirlenen promosyon kurallarına uymak olacaktır. Her site, oyunların girişinde açılış için yatırmanız gereken para miktarını belirtir.