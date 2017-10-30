Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108605
ALTIN
154.600
DOLAR
3.7764
STERLİN
4.9755
EURO
4.3845
'Manevi evlat' hizmeti
'Manevi evlat' hizmeti
Fikriye nine'den şiir kitabı
Fikriye nine'den şiir kitabı
Şehrin yeşiline 'kadın eli' değdi
Şehrin yeşiline 'kadın eli' değdi
"Bursa Siyahı" kuyruğu
"Bursa Siyahı" kuyruğu
Güzeldere Yaylası'nın Sonbahar güzelliği
Güzeldere Yaylası'nın Sonbahar güzelliği
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Online Casino Sitelerinde Minimum Oynayabileceğiniz Miktar Ne Kadardır?

Online casino sitelerinde minimum oynayabileceğiniz miktar ne kadardır sorusuna ise aslında net bir yanıt verilmiyor.

Online Casino Sitelerinde Minimum Oynayabileceğiniz Miktar Ne Kadardır?

Online casino sitelerinde minimum oynayabileceğiniz miktar ne kadardır sorusuna ise aslında net bir yanıt verilmiyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:12
0 Okunma
Online Casino Sitelerinde Minimum Oynayabileceğiniz Miktar Ne Kadardır?

Bahis siteleri olabildiğince fazla üyeye sahip olabilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu promosyonlar arasında ekstra bonuslar, düşük para ile yüksek bahis yapma şansı, kayıp bonusları, haftanın belirli gün ve haftalarında verilen promosyonlar gibi başlıklar yer alıyor. Bu durum da sektördeki siteler arasındaki rekabetin artmasına ortam hazırlıyor. Bir bahis markasının kendini tanıtmasındaki en önemli unsurun sahip olduğu bonuslar olduğunu düşününce bu alanda gerçek bir stratejinin belirlenmesi bir zorunluluk haline geliyor.

Online casino sitelerinde minimum oynayabileceğiniz miktar ne kadardır sorusuna ise aslında net bir yanıt verilmiyor. Ancak ortalama bir miktardan söz edilebilir. Çünkü her bet markasının asgari para yatırma ve oyunlara başlangıç ücreti yatırma miktarı farklı olabiliyor. Bu durum aynı zamanda kayıp bonusundan yararlanma, ilk üyelik promosyonu alma yüzdelerini de etkiliyor. Fakat şu noktayı net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Online casino sitelerine giriş, gerçek casino sitelerine girişten daha kolay. Bunun nedeni de casino firmalarında daha az para ile oyunlara giriş yapılması ve ciddi ücretlerin kazanılmasıdır.

Casino Sitelerine Asgari Para Yatırma Tutarı

Canlı casino oyunları olan rulet, baccarat, blackjack ve poker oyunlarında ve casino oyunları olan klasik slot, video slot ve 3D slot oyunlarında para kazanabilmeniz için hesaplarınıza para yatırmanız gerekiyor. Bunun için de firma bir limit belirliyor. Genel olarak bahis sitelerine baktığımızda ortalama miktarın 50 TL ile 100 TL arasında olduğunu görebiliyoruz. Paralarınızı ise ön ödemeli kartlar ile yatırabiliyorsunuz. Aynı zamanda mobil bankacılık, banka havalesi gibi seçenekler de sizlere sağlanıyor.

Para Yatırma Sonrasındaki Bonuslar

Ön ödemeli sanal kartlar, e-cüzdan servisleri, banka havalesi ve mobil bankacılık ile para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirdiğiniz zaman ekstra promosyon alma şansı da sizlere veriliyor. Bu alanda başarılı olabilmek için yapmanız gereken tek şey site tarafından belirlenen promosyon kurallarına uymak olacaktır. Her site, oyunların girişinde açılış için yatırmanız gereken para miktarını belirtir.

Eğer bu konuyla ilgili bir bilgi yoksa canlı destek hattına başvurabilirsiniz. Online casino piyasasindaki en iyi casino siteleri arasında en üst sırada gelen casino metropol sitesini sizlere öneririz.

Anahtar Kelimeler:
Casino SiteleriCasino Metropol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Online Casino Sitelerinde Hile Yaparsanız Ne Olur?
Online Casino Sitelerinde Hile Yaparsanız Ne Olur?
Giuliano'dan derbi yorumu
Giuliano'dan derbi yorumu
Galatasaray Çok İyi Yolda
Galatasaray Çok İyi Yolda
Elektronik Sigarada Smok Farkı
Elektronik Sigarada Smok Farkı
Greyder 2018 Bayan Ayakkabı Modelleri
Greyder 2018 Bayan Ayakkabı Modelleri
Türkçe Pokemon İzlemek İçin Tıklayın
Türkçe Pokemon İzlemek İçin Tıklayın
Ankara'da Web Tasarım ve Dijital Pazarlama Ajansı
Ankara'da Web Tasarım ve Dijital Pazarlama Ajansı
Sevgiliye Hediye Sepeti Nasıl Hazırlanır?
Sevgiliye Hediye Sepeti Nasıl Hazırlanır?
Öğretmenler Günü Hediyesi Nereden Alınır?
Öğretmenler Günü Hediyesi Nereden Alınır?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ