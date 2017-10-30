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Online Casino Sitelerinde Hile Yaparsanız Ne Olur?

Online casino sitelerinde hile yaparsanız ne olur sorusunun yanıtı ve bu nedenle son derece ciddiye alınması gereken bir konu.

Online Casino Sitelerinde Hile Yaparsanız Ne Olur?

Online casino sitelerinde hile yaparsanız ne olur sorusunun yanıtı ve bu nedenle son derece ciddiye alınması gereken bir konu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:06
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Online Casino Sitelerinde Hile Yaparsanız Ne Olur?

Bilgisayar, mobil ve tablet üzerinden bulunduğunuz yerden ve günün her anında canlı bahis, casino ve canlı casino oyun imkanı sunan bet markalarının içeriklerinin çok çeşitli olduğunu görebiliyoruz. Bu şirketler son derece ciddi yatırımlar sonrasında bahis sitelerini bir anlamda sektör haline getirdi. Artık kurumsal olmayan ve gerekli oyun sermayelerine sahip olmayan şirketler, bu alanda tutunamıyor ve başarılı olamıyor. İçeriklerini de belirli kurallarla ve disiplinle sunan bet şirketleri ise oyunlarda birtakım kırmızı çizgiler bulunduruyor.

Online casino sitelerinde hile yaparsanız ne olur sorusunun yanıtı ve bu nedenle son derece ciddiye alınması gereken bir konu. Bonuslar, oyun kuralları, üyelik sözleşmeleri ve diğer noktalar, bet ofislerinin belirli bir kural çerçevesinde oluşturduğu ve sitenin yürütülmesinde çok önemli olan bölümlerdir. Bunlara uyulmaması durumunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Online Casino Sitelerinde Haksız Kazanç

Canlı casino ve canlı bahis sitelerinde kendi hesaplarınız üzerinden eğer haksız kazanç girişiminde bulursanız anında hesaplarınız kapatılıyor ve bütün haklarınız elinizden alınıyor. Bir bet markasının en çok dikkat ettiği ve hiçbir şekilde tolerans göstermediği konular arasında hile yapmak yer alıyor. Hile veya haksız kazanç durumu ise genelde bonuslarda bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. İlk para yatırma veya yeni üyelik bonuslarını, iki farklı adresten ilk defa para yatırıyormuş gibi almaya çalışan üyelerin hem kazandıkları ikramiyeler ellerinden alınıyor hem de üyelikten tamamen ilişiği kesiliyor.

Bu durumda yeniden bir hesap sahibi olmak da kolay olmuyor. Üyeliklerden hile nedeniyle atılan kişilerin hesaplarının yeniden verilmesi söz konusu değil. Aynı zamanda bet ofisleri sizlere dava açma hakkına da sahip. Bu nedenle üyelik sözleşmesindeki kurallara uymaya özen göstermek gerekiyor.

Hesapların Kapatılması

Casino sitelerinde haksız kazancın yanı sıra çeşitli hileler yapan üyelerin hesaplarının kesinlikle iade edilmediğini belirtmiştik. Bunun yanı sıra eğer siteye bağımlı olursanız da hesaplarınız kapatılabilir. Bu durum sitenin sorumlu oyun prensibinden dolayı kaynaklanır. Bu şekilde hesabı kapanan üyelerin bir süre sonra hesapları aktif hale getirilebilir. Online casino siteleri arasındaki en güvenilir casino sitesi casinomilyon sitesi olmaktadır.

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