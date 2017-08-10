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Online Casino Oynamak Güvenli Midir?

Büyük yapılar içerisindeki kusursuz ve renkli organizasyonlar altında oynanan casino oyunları, uzun bir süredir hayatımızda online versiyonları ile de bulunmaktadır.

Online Casino Oynamak Güvenli Midir?

Büyük yapılar içerisindeki kusursuz ve renkli organizasyonlar altında oynanan casino oyunları, uzun bir süredir hayatımızda online versiyonları ile de bulunmaktadır.

10 Ağustos 2017 Perşembe 15:29
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Online Casino Oynamak Güvenli Midir?

Özellikle geçtiğimiz 5 – 6 sene içerisinde daha da popüler bir hal alan ve şans oyunları, bahis, kumar gibi oyunları seven herkesin vazgeçilmezleri arasına giren online casinolar, günden güne daha da popüler bir hal almaktadır.

Gerçekten de sundukları promosyon ve fırsatlar, ev konforunda casino keyfi vb. birçok imkanları ile online casinolar, geleneksel olanlara göre oldukça avantajlı ve kazançlı olabilmektedir. Ancak bu avantaj ve kazanç ile birlikte, güven konusunda ki tereddüt ve endişelerde online casinoların bir parçasıdır. Bunun sebebi, online casinoların ülkemizde engelleniyor olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde, finansal işlemleri sadece online casinolarda değil nerede yapsak, ister istemez tedirgin olabiliyoruz. Bu nedenle online casinoların güvenilirliğini, casino güvenilirliği ve finansal işlemler olarak ikiye ayırmak gerekir.

1- Online Casinoların Güvenlirliği

Bir casino şirketinin online ortamda hizmet verebilmesi ve casino oyunları oynatabilmesi için, bir ülkenin ilgili kurumunca lisanslandırılmış olması gerekmektedir. Casino oyun yazılımı üreticileri, finansal işlemler için banka veya ön ödemeli kart servisi sağlayıcıları, ancak lisanslı bir casino firması ile çalışma yapmaktadır.

Online casinolara lisans veren ülkeler, bu şirketleri düzenli olarak denetlenmekte, hem oyuncuların hem casino şirketinin haklarını eşit olarak korumaktadır. Kısaca, online casinolarda yapacağınız yatırımlar, oynayacağınız oyunların adaleti, tamamen o site lisans veren ülkenin güvencesi altındadır. Yani lisanslı ve hizmet vermekte olan online casinolara gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz.

2- Online Casinolarda Finansal Güvenlik

Online olarak, ister bir alışveriş sitesinden ayakkabı alacak olalım, ister bir casino sitesine para yatıracak olalım ister istemez, insan tedirgin olmakta ve bilgilerinin üçüncü şahıslara geçmesinden endişe etmektedir. Ancak online casinolar büyük sermayeler ile oluşturulan şirketler olması sebebiyle, güvenlik konusunda son derece titiz olmakta, gününün son teknoloji, güvenlik yazılımlarını kullanmaktadırlar.

Bu sayede bilgilerinizin 3.şahısların eline geçmesi imkansızlaşmaktadır. Ancak siz yine de konuya dair endişe duyarsanız hiç üzülmeyin, online casinolar, bilgilerinizi ihtiyaç olmayan, havale, cepbank ön ödemeli kartlar gibi birçok farklı ödeme yöntemini de sizlere sunmaktadırlar. Online casinolarda blackjack oynamayı seviyor musunuz? Siz de blackjack oyna hizmetini sunan sitelerde oldukça kazançlı çıkabilirsiniz.

Kaynak: bayblackjack.com

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Blackjack Oyna
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