Olymp Trade, kusursuz itibara sahip bir ikili opsiyon brokeridir

Bu şirket Finans Komisyonu tarafından düzenlenen bir kaç ikili opsiyon brokerinden biridir ki bu özelliği daha çok güven yaratır. Olymp Trade müşterilerine kullanıcı dostu bir ara yüz ve hem yeni başlayan hem de tecrübeli tüccarlar için mükemmel şartlar sunduğunu iddia ediyor. Peki bunlar doğru mu? İnceleyelim.

Olymp Trade’e güvenilir mi?

Markanın sahibi, Seyşeller Adası’nda kayıtlı Smartex International LTD şirketidir.

Olymp Trade ve bu brokerin ticaret hizmetleri her hangi bir broker şirketiyle ilgisi olmayan uzmanlardan oluşan uluslararası kurum Finans Komisyonu (FinaCom) sertifikasına sahiptir. Şirket, Finans Komisyonu’na ortaya çıkan ihtilaflarda müşterilerin haklı görülmesi durumunda 20 bin$’a kadar ödeme yapmayı garanti eden A kategorisinden üyedir.

Buna ek olarak, broker2016 yılında üç prestijli ödülün sahibi oldu: KROUFR Ödülleri’nde “En iyi ikili opsiyon brokeri”, IAIR Ödülleri’nde”En iyi ikili opsiyon işlem platformu” ve Show FX World’de “En hızlı gelişen broker” ödüllerini aldı.

Olymp Trade’in diğer brokerlere göre ana avantajları şöyle:

İşlemlere başlamak isteyenlerin büyük yatırımlar yapmaları gerekmiyor (minimum depozito tutarı hesap cinsine bağlı olarak 10 $ / 10 € ve minimum işlem tutarı 1$ / 1€)

Yüksek geri dönüş: İşlem kârı %80’e kadar ulaşıyor. Hatta bu VIP müşteriler için işlem başına %90’a varıyor.

Kâr hızla çekilebiliyor ve dahası para çekim ücretlerini broker karşılıyor

Profesyonel büyüme için ücretsiz destek sağlanıyor: ücretsiz dersler, kurslar, web seminerleri.

İşlem platform tüm cihazlarda kullanılıyor ve 7 dilde tercümesi mevcut

Türkçe teknik destek var

Müşteri bilgileri gizleniyor ve yatırılan paralar Avrupa bankalarında tutuluyor.

Olymp Trade platform neden eşsiz?

Şirket, uzmanlarını normal tüccarlarla bir araya getirerek orijinal bir yenilik ve gelişme sağlayan bir ticaret hizmeti sunuyor. Platformun işleyişine temel olarak belirtilen ana kriterler istikrar, modern teknoloji ve fiyat alımında yüksek hız.

Şirketin web sitesinde ikili opsiyonlarla çalışmak için gerekli olan tüm materyaller bulunabilir. Bunlara öğretici programlar, güncel analizler, teknik analiz araçları, iki grafik türleri dahildir.

Platform üzerinde 60’tan fazla işlem aracı bulunur ve döviz cinsleri, metaller, emtia varlıkları, endeksler ve hisse senetleri arasından gün için kârlı olanı belirlemek kolaydır. Finans piyasalarının şiddetli tepkiler gösterdiği önemli ekonomi haberleriyle ilgili yapılan bildirimlerin çok faydalıdır. Bu bildirimler doğruca platform üzerinde görülür.

Olymp Trade’le işlem yapmak neden kârlıdır?

Gerçek hesapla aynı özelliklere sahip demo hesabı bulunur. Bu alıştırma hesabıyla işlem yapmak için para yatırmaksızın platformu ve işlem tekniklerini inceleyebilir, teknik desteğe ve eğitim materyallerine ulaşabilirsiniz.

Brokerin web sitesindeki “Eğitim” bölümü, tüccarların seviyesine göre düşünülmüş gerekli tüm materyalleri kapsıyor. Bu bölümde öğretici videolar, web seminerleri, yeni başlayanlar için kurslar ve profesyoneller tarafından geliştirilen stratejiler bulunabilir.

Hem sadece kayıtlı tüccarlar hem de sabit müşteriler için bonus ve promosyon sistemi güzel. Mesela kayıttan sonraki ilk saat için eş yatırılan tutara eş bonus alınabiliyor.

iOS ve Android’le çalışan tablet ve telefon dahil tüm cihazlarda kullanılabilir. Google Play ve App Store yorumlarına bakarak kullanıcıların uygulamanın tasarımını, hızlı teknik desteği beğendikleri ayrıca fazla sayıdaki varlık, grafik ve indikator, demo hesabı ve fiyat geçmişi özelliklerinin büyük takdir gördüğü anlaşılıyor.

Minimum riskle daha fazla kazanç sağlayan VIP hizmeti bulunuyor. VIP hesabında bir işlemden elde edilebilecek kâr %90’a kadar ulaşabiliyor, müşteriye kişisel analist sağlanıyor. 24 saat para çekme, risksiz işlemler, özel stratejiler, özel web seminerleri, etkinlik ve yarışmalara katılım gibi başka fırsatlar da sunuluyor.

Para yatırma ve kârı çekme işlemleri nasıl yapılıyor?

Para yatırmak için VISA ve Mastercard ya da Webmoney, Skrill, Neteller, Yandex Money ve Bitcoin gibi popüler ödeme sistemleri dahil çok sayıda seçenek bulunuyor.

Elde edilen kâr hiç bir ücret kesilmeden yaklaşık 5 gün içinde çekilebiliyor fakat çoğu para çekme talebi çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Sonuç olarak, Olymp Trade’in sadece hizmet kalitesi, lisansla kanıtlanmış garantili komisyonsuz ödemeleri, düşük para yatırma eşiği ve eğitim desteğiyle sadece profesyonel ve uzmanlar arasında değil aynı zamanda tüccarlar arasında da yüksek puanlar aldığını belirtmek isteriz.