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Okuyan Çocuğa Devlet Desteği

Üniversitede okuyan gençlerin ve ailelerinin en büyük sorunlarından birisidir, gencin okuyacağı süre boyunca barınma ihtiyacı.

Okuyan Çocuğa Devlet Desteği

Üniversitede okuyan gençlerin ve ailelerinin en büyük sorunlarından birisidir, gencin okuyacağı süre boyunca barınma ihtiyacı.

20 Ocak 2017 Cuma 17:10
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Okuyan Çocuğa Devlet Desteği

Okuyan çocuğa devlet desteği ile yıllardır var olan ve süren devlet destek yardımı ile öğrencilere verilen paralar ile yurtlarda kalmak yerine ailelerinin yanında kalmaları amaçlanmakta, ilkokulda okuyan çocuğa olsun, ortaokulda okuyan bir çocuğa olsun bu yardımlar verilmekte ve yoksul ailelere çocuklarını okula göndermeleri konusunda destek verilmektedir.

Evde Çocuk Bakımı

Çalışan anne ve babanın en büyük sorunlarından birisidir, çocuğuna bakacak olan kişinin iyi belirlenmesi ve düzgün kişinin bulunması. Ülke genelinde çocuklara bakan anneanneler veya babaannelerdir. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailelere verilecek olan çocuk bakım parası ile birlikte destek olunacak. Pilot bölge uygulaması yapılarak, belirli illerden 1000'er aile seçilerek ilk birkaç ay uygulama yapılacak ve 2017 yılı son çeyreğinde bütün ülkemiz genelinde uygulamaya konulacağı gündemde. Yakın zamanda yapılacak olan çocuk bakım parası ile ilgili olarak aileler, maaş konusundan tutunda, başvuru konusuna ve yaş sınırına kadar merak etmektedir. Yakın zamanda yasalaşacak olan uygulama ile ilgili ayrıntılı bilgiler alacağız.

2017 Sicil Affı Düzenlemesi Yürürlükte

2017 Sicil affı düzenlemesi ile bankalar tarafından kredi verilmeyen tüketicilere ve şirketlere kredi verilmesi sağlanacak ve bu sayede piyasada bir hareketlenme sağlanacak. Son zamanlarda artan batık kredi oranının fazlalığı ve dönen çekler senetler neticesinde anlaşılıyor ki binlerce kişi kara listeye girerek kredi sicili etkileniyor. Kara listeye giren kişilerinde kredi veya kredi kartı kullanmasına izin verilmediğini düşünürsek, çıkacak olan kredi sicil affı ile piyasa oldukça hareketlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Okuyan çocuğa Devlet Desteğiçocuk Bakım Parası2017 Sicil Affı Düzenlemesi
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