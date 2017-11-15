Öğretmenlere Güldürmeyi Başaran Hediyeler

Hediyeler artık daha anlamlı

Her yıl 24 Kasım' da kutlanan öğretmenler günüyle birlikte, farklı günlerde de öğretmenlere anlamlı hediye alınmaktadır. Aslında öğretmenlerin öğrencilerinden hediye beklentisi olmadığı bilinen bir gerçektir. Onlar için en mutluluk verici olan şey, öğrencilerinin başarılarını görmektir. Ancak yine de öğretmenlere hatıra olabilmesi için farklı hediyeler verilmektedir. Günümüzde hediyeler için zengin ürün portföyü sunulmaktadır. Bu nedenle de klasik hediyelerin dışında, güldüren hediyelerin de olduğu gözlerden kaçmamaktadır. İşte bu konuda hediyefabrikasi öğretmenler günü hediyesi seçenekleriyle herkes için çözüm ortağı olmaktadır.

Güldüren öğretmenler günü hediyeleri

Günümüzde teknolojik hediyelerden, klasikleşmiş hediyelerin güne uyarlanmış versiyonlarına kadar pek çok alternatif bulunabilmektedir. Geçmiş dönemlerde sade bir tükenmez kalem öğretmenlere hediye edilirken, bugün üzerinde isim yazılı olan tükenmez kalemler vardır. Teknolojiyi yakından takip eden öğretmenler için de, powerbank ve USB bellek gibi alternatifler mevcuttur. Klasik olarak alınan cüzdan, kartvizitlik gibi hediyelere de, imza stili yazı karakteriyle isim yazılarak farklılık kazandırılabilmektedir. Eğlenceli olan hediyelerden bahsetmek gerekirse, üzerine esprili ya da eğlenceli kelimelerin yazılabildiği kupalar, yastıklar en rahat bulunabilecek ürünlerdir. Hatta öğretmenlerin klasikleşmiş sözlerinin yazılı olduğu duvar saati modelleri de beğeniye sunulan ürünlerdendir.

Eğlencenin dozunun biraz daha arttığı hediye ürünleri ise plaketler ve Oscar ödülü heykelleridir. En popüler ya da en gözde olarak seçilen öğretmenler için hazırlatılan bu hediyeler, üzerlerine yazdırılan farklı sözler ya da kısa yazılarla süslendikten sonra öğretmenlere verilebilmektedir. Resimleri dijital ortamda değil de resim çerçevelerinde sergilemeyi seven öğretmenler için, eğlenceli ve yazı yazılabilen hoş resim çerçevesi seçenekleri de mevcuttur. Elbette öğretmenler günü hediyeleri için alternatifler bunlarla sınırlı değildir. Tasarım söz konusu olduğunda sınır sadece hayal gücü olmaktadır.