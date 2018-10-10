Öğretmene Hediye Seçerken Zorlanmayın İnternetin Gücünden Yararlanın

Geleceğimiz olan çocukları büyük bir özveriyle yetiştiren, eğiten kıymetli öğretmenlerimize yılda bir defa teşekkür etmek adına kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kendilerini özel hissettirecek, kalıcı, ömür boyu hatıra olarak kalacak hediye vermek onları mutlu edecektir. Öğretmenler bu özel günde hediye beklemeseler de hatırlanmak hoşlarına gidecektir. Öğretmene hediye seçmek zor gibi görünse de düşünüldüğünü hissettirmek, kendi adını taşıyan kişisel içerikli hediyeler mutlaka beğenilecektir. İsme özel olarak üretilen hediye alternatifleri arasında cam duvar saatlerine öğretmeninizin adını yazdırarak özel bir hediye vermiş olursunuz. Kahve fincanı ve kupalara da isimle birlikte özel bir mesaj yada bir fotoğraf karesi bastırabilirsiniz. Fotoğraf içerikli kupaları sihirli kupa şeklinde tercih ederek sürpriz yapabilirsiniz.

Tarzını Yansıtan Ürünleri Öğretmene Hediye Edin

Öğretmene hediye edilecek en güzel, en anlamlı hediye öğretmeninizin tarzını yansıtan ürünler olmalı. Branş öğretmenleri için kendi dalıyla ilgili hediye seçmek o hediyeyi anlamlı kılar. Mesela edebiyat öğretmeninize ünlü şairlerin dizelerinin yazılı olduğu bir fincan yada bir kalemlik farklı bir hediye olur.