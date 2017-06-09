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Öğrenci Taşımacılığı Dikkat İster

Bir toplumun geleceğini oluşturan çocukların adım adım büyüdüğü, kendini geliştirdiği ve keşfettiği okullarına sağ salim gidebilmeleri için çıktığımız bu yolda emin adımlar ile ilerliyoruz.

Öğrenci Taşımacılığı Dikkat İster

Bir toplumun geleceğini oluşturan çocukların adım adım büyüdüğü, kendini geliştirdiği ve keşfettiği okullarına sağ salim gidebilmeleri için çıktığımız bu yolda emin adımlar ile ilerliyoruz.

09 Haziran 2017 Cuma 11:21
11 Okunma
Öğrenci Taşımacılığı Dikkat İster

Tıpkı kendi çocuklarımızmış gibi özen gösterdiğimiz öğrenci taşımacılığı için uzman bir kadromuz bulunuyor ve çocuklarınızı güvenli bir yolculuğa çıkartıyor.

Öğrenciler, okula gidiş için belirlenen saatte belirlenmiş olan konumdan sorunsuz bir biçimde alınır ve okuluna bırakılır. Daha sonrasında derslerin bitiminde ise aynı ilgi ve güven ile evlerine geri bırakılır. Bir sıkıntı olmadığı takdirde ev ve okul arasındaki güzergah değişiklik göstermez. Çocuklar, velilerin belirlemiş olduğu adres dışında bir yere bırakılmaz.

Taşımacılık yapan her şoförümüz en dikkatli şekilde araçları kullanıyor ve çocukların güvenliğini her şeyden üstün tutuyor.

Çocuğunuz İçin İstediğiniz Okulu Seçebilirsiniz

Gelişen şehir düzeninde okulların konumu artık sürekli değişiklik gösteriyor ve çocuğunuzu göndermek istediğiniz okul konum olarak size uzak kalabiliyor. Sizler çocuklarınızı emniyetli bir şekilde istediğiniz okula gönderin diye tüm ekibimiz zillerin çalmasını heyecanla bekliyor.

Artık istediğiniz okulu tercih edebilir ve taşıma konusunda bizlere güvenerek rahat bir nefes alabilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz okullar ile sürekli irtibatta olmamız ve velilerle iletişim kurmamız çocuğunuz ve sizin açınızdan daha iyi olacaktır.

Gerekli Özellikler Ve Donanım SESLİ'de

Araçlarımızda ve personelimizde bulunan özellikler, güvenlik önlemleri;

  • Öğrencilerimizin seyahat ettiği her koltuğumuzda mutlaka 3 veya 4 nokta emniyet kemeri bulunuyor.
  • Araçların her birinde otomatik kapı bulunuyor.
  • Araçlarda cam kilidi vardır.
  • Aracın arka kısmında ışıklı ve dikkat çekici bir ''DUR'' levhası bulunuyor.
  • Araç dışında okul stickerları bulunuyor.
  • Tüm araçlarda ısıtma ve soğutma sistemleri mevcut.
  • Araçlarda yangın tüpü ve imdat çekici bulunur.
  • Araçlarımızın hepsi ''Okul Servis Araçları Yönetmeliği'' standartlarına uygun hatta çok daha iyi düzeyindedir.
  • Koltuk kaza sigortaları mevcuttur aynı zamanda 24 saat içerisinde doktor olan bir kara ambulansı içeren Sağlık Sözleşmesi uygulanır ve her yıl düzenli olarak mutlaka yenilenir.
  • İlk yardım çantası, battaniye ve ilk yardımda yapılacaklar planı her zaman hazır tutulur.

Araçlarımızın her birinde yönetmeliğe uygun personelleri çalıştırıyor, taşımacılıkta farkımızı daima gösteriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci Taşımacılığı
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