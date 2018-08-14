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Öfke Kontrol Terapisi ve Sakin Bir Yaşam

İnsanlar öyle bir an gelir ki mantığı yerine duygularıyla hareket ederler. Duygularda kontrolü kaybetmek, özellikle olumsuz durumlar yaratabilir.

Öfke Kontrol Terapisi ve Sakin Bir Yaşam

İnsanlar öyle bir an gelir ki mantığı yerine duygularıyla hareket ederler. Duygularda kontrolü kaybetmek, özellikle olumsuz durumlar yaratabilir.

14 Ağustos 2018 Salı 14:35
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Öfke Kontrol Terapisi ve Sakin Bir Yaşam

İyi kötü tüm duygular için bu kontrolsüzlük istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Özel hayatınızda, iş yaşamınızda veya gün içerisinde herhangi bir yerde öfkenizin kontrolden çıktığını hissettiğiniz olmuştur. Bu gibi durumlarda yani öfkeliyken neler yapabilirsiniz? Öfkenizi kontrol altına alma yolunu mu seçersiniz yoksa öfkenizin peşinden mi gidersiniz? Zira öfkeyle söylenen bir söz veya yapılan bir hareket sonrasında büyük bir ihtimalle pişmanlık olarak size geri dönecektir. Siz siz olun bu gibi anlarda derin bir nefes alın, zira derin nefes almak işe yarayan bir yöntemdir. Bir nefes alın, rahatlayın ve kendinize biraz zaman ayırın, sonrasında ise düşünmeye çalışın.

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öfke kontrol terapisi

Öfke Kontrol Terapisi ile Öfkeyi Yenmek

Bir diğer konu ise öfkenin engellediği vurduğu iletişim. Gerçekten de insanlar öfkelendiklerinde genelde gözleri kimseyi görmemektedir, haliyle iletişim sorunu yaşamaktadırlar. Hele ki iki tarafından öfkeli olduğu durumlarda, bir taraf durumu mantık süzgecinden geçirmezse, olayın sonu muhtemelen kötü biter. Bu yüzden öfkenizi doğru bir şekilde ifade etmeniz bile işleri kolaylaştırabilir. İşte öfke kontrol terapisi bu noktada devreye girer. Uzman kişilerce sağlanan bu hizmet, özellikle öfkeli anlarınızda olumsuz duygu ve eylemlerle nasıl başa çıkacağınız noktasında size destek sağlar.

Fobi Korku Terapisi ile Sınırlarınızı Aşın

Fobilerin ortaya çıkmasına neden olan birçok durum olabilir. Bu nedenler genetik olduğu gibi söz gelimi çocukluk çağlarında yaşanan travmalar da sizi bir fobi sahibi yapmış olabilir. Ayrıca olumsuz atmosferler yaratan oplumsal olaylar ve doğal afetler de birtakım fobilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Yüzleşmek fobileri ortadan kaldırmak konusunda etkili olduğu, bir diğer alternatif ise ilaç tedavisidir. Fobilein obsesyon ortaya çıkarma olasılığı da göz önünde bulundurulması gereken başka bir faktördür. Fobilerle mücadele etmenin nedeni onların hayat kalitemize ve zihin sağlığımıza olumsuz etki etmesini önlemektir. Bununla birlikte fobilerinizi ortadan kaldırmak için diğer tüm olumsuz duygu ve düşüncelerde olduğu gibi bir uzmana danışabilirsiniz.

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Yaşam Koçuöfke Kontrol Terapisi
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