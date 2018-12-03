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NLP Eğitimi

NLP eğitimi alırken büyük şaşkınlıklar yaşayabilir, duygularınıza hâkim olamayabilir ve bilinçaltınızda kalan ve sizler için çok önemli olan bilgiyi gün yüzüne çıkartabilirsiniz.

NLP Eğitimi

NLP eğitimi alırken büyük şaşkınlıklar yaşayabilir, duygularınıza hâkim olamayabilir ve bilinçaltınızda kalan ve sizler için çok önemli olan bilgiyi gün yüzüne çıkartabilirsiniz.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:05
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NLP Eğitimi

NLP eğitimi alırken büyük şaşkınlıklar yaşayabilir, duygularınıza hâkim olamayabilir ve bilinçaltınızda kalan ve sizler için çok önemli olan bilgiyi gün yüzüne çıkartabilirsiniz. Daha önceden aldığınız hiçbir eğitime benzemeyen bu eğitim sayesinde farkındalığı en kısa sürede görebilir ve başkalarının da görmesini sağlayabilirsiniz. NLP eğitimi konusunda neden bizi seçmeniz gerektiğiniz ise aşağıda sizler için bir araya getirdik.

  • SEM Akademi öğrencilerine eğitim sonrasında da destek sağlamaktadır
  • SEM Akademi kadromuzda yer alan eğitmenler aktif olarak bu alanda büyük başarılar sağlayan ve önemli pozisyonlarda bulunan kişilerden oluşmaktadır
  • SEM Akademi öğrencilerine yoğun uygulamalı eğitimler verir, sizi kendi başınıza bırakmaz ve aktif olabilmeniz için gerekli yöntemleri uygular
  • SEM Akademi teknolojik materyaller ve yöntemler ile 1.sınıf kaliteli ortamda eğitim sunar.

Masal Terapisi

Çocukların davranışlarını ve anlattıklarını çözümleyebilmenin sırrının iyi bir masal terapisti olmaktan geçtiğini biliyor muydunuz? Zaman zaman onların olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmalarına tanık olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda onların yalan söyleme güdüsünden daha derin olan bir öyküleştirme güdüsü alt planda yatar. Bunun ancak iyi bir masal terapisti anlayabileceği için ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması çok önemlidir. Sem Akademi olarak bu farkındalığı yaratmak adına Masal Terapisi eğitimi veriyor bu alanda eğitimini tamamlayan kişileri de Masal Terapisi Sertifikası ile onurlandırıyoruz. Sertifika sahibi olanlar aşağıda sıraladığımız olgulara her zaman daha yakın olacak ve bu eğitimin faydasını en kısa sürede görmeye başlayacaklardır.

  • Sıralı bir şekilde çocuğun anlattığı olaylar arasında bağlantı kurabilir
  • Çocuğun iç dünyasına yakınlaşır
  • Arketipler ve Jung ışığında masalların temel ögelerini kodlamaya hâkim olur
  • Tüm öğrenilen verileri çocuğun lehine kullanarak, sorunların tespitini ve çözümünü en uygun yöntemler ile yapabilir.

Masal terapisi ebeveynler tarafından sıklıkla tercih edilen etkili ve güvenli yollardan biridir. Çocuğunuzun da büyük keyifler alacak dâhil olacağı bu sürece en kısa sürede başlayabilirsiniz. Sem Akademi olarak masal terapisi ile ilgili can alıcı noktaları öğrenebilir, öğrenilen bilgileri çocuğunuz ile olan iletişiminizde kullanabilir, öykü içinde sizlere sunulan ipuçlarını yakalayarak onları değerlendirebilirsiniz. Sem Akademinin vermiş olduğu bu hizmet sayesinde çocuğunuzu daha iyi tanımak ve onu anlamak sizlere mucizevi bir etki sunacaktır.

Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşam koçluğu eğitimi kişinin kendine sağlayacağı en büyük faydalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle yaşam koçluğu eğitimi alacak olanlar ve almak isteyenler kimlerdir? Hangi statüleri kendilerine bulundurmalıdır? Kimlere yararlı olabilirler? Gibi sorular sorulmaktadır. Bizlerde SEM Akademi olarak vermiş olduğumuz profesyonel hizmeti ile sizlere yardımcı oluyor, eğitimi alarak sertifikasını alanlarda aşağıda yer alan kişiler yararlı olarak işleri kolaylaştırmaktadır.

  • İş değişimi ve kariyer konusunda kararsız olanlar
  • Yaşamaktan ve hayattan keyif almak isteyen kişiler
  • Sınava hazırlanacaklar ve hazırlananlar
  • Emekli olarak iş ortamı olmadığından dolayı kendini boşlukta hissedenler
  • Planlama ve meslek seçimi hakkında kararsız kalanlar ve zorlananlar
  • Stres etkisi ile birlikte kolayca içine kapanan kişilere yaşam koçları destek olarak bu zorlu süreçlerinde onların yanlarında bulunabilirler.

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NLP EğitimiMasal Terapisi EğitimiMasal Terapisi SertifikasıYaşam Koçluğu Eğitimi
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