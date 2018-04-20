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Nikotin Bağımlılığını Engellemek İçin Elektronik Sigarayı Kullanın

Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan sigara bağımlılığı artık küçük yaşlara kadar inmiş ve bağımlılık çok daha önlenemez bir hal almıştır.

Nikotin Bağımlılığını Engellemek İçin Elektronik Sigarayı Kullanın

Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan sigara bağımlılığı artık küçük yaşlara kadar inmiş ve bağımlılık çok daha önlenemez bir hal almıştır.

20 Nisan 2018 Cuma 13:05
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Nikotin Bağımlılığını Engellemek İçin Elektronik Sigarayı Kullanın

Elektronik sigara da bu büyük sorunu çözmeniz için size yardımcı olacak önemli buluşlardan biridir. Avrupa içerisinde çok fazla kullanılsa da ülkemiz pazarına daha yeni girdiğini söyleyebileceğimiz elektronik sigara pek çok kişiye umut olmuş ve pek çok kişiyi nikotin bağımlılığından da kurtarmıştır. Siz de bu bağımlılığın önüne geçmek için devlet çalışmalarını dahi yetersiz buluyorsanız mutlaka elektronik sigara ürününü denemeniz gerekir. Üstelik ekonomik anlamda da size zarar vermeyecektir.

Hafifliği ve kolay kullanımıyla sizi bağımlılıktan kurtaracak olan bu elektronik sigaralar tamamen dijital bir üründür. Bu nedenle kullanım ömrü uzundur. Sıvı likit sistemiyle çalışır ve etrafa duman yerine buhar verdiği için çevreyi de kirletmez. Elektronik sigara dünya sağlık birimleri tarafından da yapılan araştırmalar sonucunda sigaraya göre % 95 daha az zararsız çıkmıştır. Siz de bu orana güvenerek ve hakkında çıkan yanlış bilgileri boşvererek kendiniz için bir elektronik sigara alabilir ve bağımlılığınızın önüne geçebilirsiniz.

Elektronik Sigara Çeşitleri Nelerdir?

Elektronik sigara kullanımında hangi çeşidi alacağınız ve kendinize uygun ürünü bulacağınız önemli bir konudur. Her bağımlılık türüne göre farklı sıvı likitler ve farklı elektronik sigara türleri vardır. Tr elektronik sigara çeşitleri farklı haznelere ve farklı kullanım alanlarına sahip olabilir. Öncelikle sigara tarzında olan elektronik sigaralara bakacak olursak bunun piyasaya çıkan ilk modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Piyasaya çıkan bu ilk model sigara şeklindedir ve haznesi küçük, pili de küçüktür. Gerçek sigara bağımlılarını tatmin etmez. Kalem modeller bunun biraz daha büyüğüdür. Değiştirilebilir likitleri vardır. Tr elektronik sigara çeşitleri arasında en geniş hazneye sahip olanlar son modellerdir. Eleaf pico ve smok alien gibi modeller bu alan içerisinde sayabileceğimiz modellerdir.

Elektronik sigaraları kullanırken içerisine koyacağınız sıvı likitlerin de gerçek olmasına büyük önem vermelisiniz. Yaygın olarak kullanılmaya başlandığı için sahte sıvı likitler malesef piyasada dolanmaktadır. Bu sahte sıvı likitleri eleaf pico ve benzeri elektronik sigaralar için kullanmamalısınız. Bandrolsüz olan ve kapak kısmında kilit olmayan bu ürünler ml cinsinden de belirtilmemiş olur. İçerisindeki sıvı da daha fazla akışkandır.

Elektronik Sigaranın Avantajları Nelerdir?

Eleaf pico gibi elektronik sigaraları kullanmak için nedeniniz çok olabilir. Bağımlılıktan kurtulmak için sarıldığınız bu ürün kesinlikle size bağımlılık yapacak maddeler içermez. Bağımlılık yapacak maddeler içermediği için de sigarayı bırakma sürecinde kullanmalı ve daha sonrasında bırakmalısınız. Eleaf pico gibi elektronik sigaraların içerisine koyduğunuz sıvı likitler nikotinli ya da nikotinsiz olabilir. Bu ürünlerin olumlu yönleri de şunlardır:

  • Pasif içicilik anlamında zarar vermediği için açık havalarda ve kapalı ortamlarda kullanılabilir ve bir yasak uygulanmaz.
  • Etrafa 4 binden fazla zararlı kimyasal vermez.
  • Normal sigaraya göre daha az zararlıdır.
  • Ekonomik olarak daha hesaplıdır.
  • Yanıcı maddeler yoktur ve alev almaz.

Hangi Elektronik Sigara Kullanılmalıdır?

Eleaf pico sektörde parmakla gösterilen elektronik sigara modelleri arasındadır diyebiliriz. Çünkü yüksek çıkış gücü ve hafifliğiyle son derece kullanışlıdır. Aynı zamanda paslanmaz çelik ve çinko alaşımdan üretildiği için hem hafif hem de sağlamdır. Böylece uzun süre kullanabilir ve sıvı likit bittiği zaman tekrar kolaylıkla doldurabilirsiniz. Bunun gibi sayabileceğimiz bir diğer elektronik sigara modeli de smok alien modelidir diyebiliriz. Bu elektronik sigaranın 220 W çıkış gücüve zengin paket içeriğiyle sizi memnun edeceğini söyleyebiliriz.

Smok alien geniş ekranıyla severek kullanacağını bir elektronik sigara olmakla birlikte 3 ml haznesiyle uzun sürelik olarak kullanılabilir. Uzun yıllardır sigara içenler ve sigarayı bırakmak için zorlananlar diğer ürünler yerine smok alien kullanarak daha etkili bir sonuç alabilir. Değiştirilebilir likit sıvılar sayesinde siz de bu elektronik sigaradan alarak bağımlılıktan kurtulabilir ve daha sağlıklı bir hayata kavuşabilirsiniz.

Elektronik Sigara Sayesinde Bağımlılıktan Nasıl Kurtulunur?

Smok alien sayesinde bağımlılıktan kurtulmak için öncelikle bağımlılık derecenize göre hareket etmelisniz. Uzun yıllardır sigara kullanıyorsanız başlangıç olarak nikotin içeren sıvı likitler kullanmaya özen göstermelisiniz. Bu sayede zamanla nikotin içeren sıvı likitleri de bırakacak ve ardından nikotin içermeyenlere geçerek tamamen bu bağımlılığı aşmış olacaksınız. Sigara bağımlılığından kurtulmak için elektronik sigaraların yardımcı olduğunu ve yine de psikolojik savaşın size ait olduğunu unutmamalısınız.

Smok alien elektronik sigaralarla siz de bağımlılığınıza son vermek istiyorsanız ilk 72 saati önemsemeli ve 72 saat sonrasındaki bağımlılığın tamamen psikolojik olduğunu bilmelisiniz. Bu süreçte de sigara içme alışkanlığınız yerini elektronik sigaraya bırakacaktır. Genelde bağımlıların elektronik sigaraya alışma süresi 1 aydır ve ortalama 3 ay gibi kısa bir sürede de sigara bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Bu istek ve azimle alakalı olduğu için siz de elektronik sigara sayesinde gerçek bağımlılığınızdan kurtularak sağlıklı bir güne uyanabilirsiniz.  

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Elektronik SigaraTr Elektronik SigaraEleaf PicoSmok Alien
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