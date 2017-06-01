Network Marketing Nedir ve Network Marketing İşleyişi Nasıldır?

network marketing firmaları doğrudan satış sisteminin geliştirilmiş bir türüdür. Bir hizmet veya malın tüketicilere yüz yüze anlatılarak tanıtıldığı bu sistemde, tanıtımın satışçı tarafından anlatılmasıdır. Network marketing sistemi ise satışçıların iki farklı faaliyet sonrasında elde etmiş oldukları doğrudan satış türlerinden biridir. Bu yöntemlerden ilki; kişinin kişisel olarak yapmış olduğu satışlardan elde etmiş olduğu kazanç, ikincisi ise ekibine kayıt etmiş olduğu kişiler ve bu kişilerin kayıt etmiş olduğu kişilerden elde edilen kazançlardır. Yani bu sistem kişiye kendi işini kurma ve geliştirme şansı veren bir iştir.

Network marketing sisteminde günümüzde yüz milyarlarca para akışı sağlanıyor. network marketing eğitimleri bu rakamın trilyon dolar olması bekleniyor. Avrupa bu işi yıllardır yapıyor, kazanıyor ve kazanmaya da devam ediyor. Ülkemizde ise bu durum neredeyse çok yeni olarak yaygınlaşmaya başlıyor. Bu sektöre girmeyi düşünen kişiler için en verimli zaman ülkemizde şu an mevcut.

Network Marketing Mantığı Nedir?

Günümüz şartlarında ek gelir veya ek işi arayan kişiler için oldukça iyi bir fırsat olan Network Marketing sistemi, ek gelir veya asil gelir kaynağınız olabilir. Ailenize maddi olarak katkıda bulunabilir, maddi özgürlüğünüze sahip olabilirsiniz. Sevdiklerinize ise daha çok zaman ayırmanın yanı sıra kariyer yapma fırsatınız da vardır. network marketing gerçeği size hak ettiğiniz kadar kazanabilecek bir imkan sağlar. Yeni insanlarla sosyalleşmek, tanışmak ve hayatın tam içinde olmak da cabası. Üst düzey yöneticinizin olmaması, kimseye bağlı kalmadan çalışma imkanı ve insanlara yardı etmenin mutluluğu ise paha biçilmez.

Herhangi bir diploma gerektirmeyen bu iş modeli, 18 yaşını doldurmuş olan herkesin yapabileceği kadar basit olmanın yanı sıra, çok saygın insanların yapabileceği kadar da son derece ciddi bir iştir. Ülkemizde bu sisteme gönül vermiş olan her kesimde insan bulunuyor. Maaşlı çalışanlardan ev hanımlarına, iş adamlarından esnaflara kadar sayısız girişimci, hayatlarının maddi ve manevi olan eksik yanlarını bu siste sayesinde kapatıyor.

Network Marketing Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Türkiye’de neredeyse 600.000 kişi bu sistem sayesinde aile bütçesine katkıda bulunuyor veya sadece bu işle hayatını devam ettiriyor. Bilindiğinin tam aksine pazarlama işi olmayan bu sistem, tamamen yasal olmakla birlikte kazancınız üzerinden vergi alınıyor. Bağlayıcılığı olmamakla birlikte istenildiği durumlarda da bırakılabiliyor. Aynı zamanda network marketing giriş ücreti olmadan katılım sağlanan sitemler arasında bulunuyor.

Network Marketing sistemi, daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli ürünler kullanmak isteyen kişilere, aracısız yapılan bir alışveriş sistemidir. Normalde marketten alınan ürünlerde araya toptancılar, perakendeciler giriyor. Bu sistemde ise aracısız olarak istenilen ürüne veya hizmete doğrudan üretici firma aracılığıyla ulaşılıyor. Bu sayede daha kaliteli olan ürünler, çok daha uygun fiyatlara alınmış oluyor.

Sektörün Rahatsız Edici Yapısı Bulunuyor mu?

Bu sisteme üye olan kullanıcılar günlük hayatta kullanmış olduğu ürünlere neredeyse %25-40 indirim imkanıyla sahip olabiliyor. Gelir kaynağı arayıp maddi özgürlüğüne ulaşmak isteyenler, kariyer yapma arzusu içinde olanlar için bu sektöre katılmak bulunmaz bir nimet olarak görülebiliyor. Aynı zamanda ülkemiz dini inançlara sahip bir ülke olmakla birlikte, başkalarının hakkını yememek, doğru teraziye sahip bir şekilde iş ahlakına sahip olmayı da oldukça önemsiyor. Bu konuda network marketing helalmi sorusuna da cevap arayan yok değil. Bu konuda genel farkındalık içinde olarak ne yaptığınız bilmek son derece önem taşıyor. Satmış olduğunuz ürünlerin ne olduğunu mutlaka bilmek gerekiyor. Araştırma yapmak, ürünlerin içerisinde kimyasalların olup olmadığını belirlemek, başkaları üzerinde olan sorumluluklarımızın dini bakış açısından yerine getirilmesini sağlayabilir.

Network Marketing Sistemine Katılmak Ne Kadar Mantıklı?

Network Marketing sisteminde tamamen ticaret söz konusudur. Sizin rolünüz ise ilk ve tek aracılıktır. Firmaya ait olan ürünlerin kullanıcılara ulaşmasını sağlamak da görevinizdir. Yeni bu demek oluyor ki, ne kadar emek verirseniz, o derece kazanırsınız. Emeğinizden daha fazla veya emeğinizden daha az kazanmanız söz konusu olamaz. Performansınız, başarınız olarak ortaya çıkar. Bu başarı hikayelerine network marketing hikayeleri üzerinden göz atabilir, kendiniz için ilham kaynağı unsurlar ortaya çıkarabilirsiniz. Bütün bu hikayeler ise yaşanmış olan geçmişlerin ve yaşanmakta olan başarıların ta kendisidir. Bu durumlar ve bu hikayeler, sizin bu sektörde anlaşmış olduğunuz firmayla ortak çalışmanız ve ekibinizi büyütmenizin sonucunda, gelir elde etmeniz adına imkanlar verecektir.