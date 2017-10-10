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Neden Sanal Ofis Kiralamalısınız?

İş hayatına yeni atılanlar için önerilen sanal ofis, düşük maliyete profesyonel bir iş adresi edinmeyi sağlıyor.

Neden Sanal Ofis Kiralamalısınız?

İş hayatına yeni atılanlar için önerilen sanal ofis, düşük maliyete profesyonel bir iş adresi edinmeyi sağlıyor.

10 Ekim 2017 Salı 00:54
161 Okunma
Neden Sanal Ofis Kiralamalısınız?

Fiziki bir ofisiniz olmadan sadece yasal olarak kullandığınız adres üzerinden çalışan ofis sistemi, postaları ya da bu tip gönderileri almanızı da kolaylaştırıyor. Büyük firmalar açısından da faydalı olan sistem, farklı şehirlerde şube açmayı uygun maliyetli bir seviyeye taşıyor. Gelişen şirketlerin gereksinim duydukları farklı şehirlerden adres ihtiyacını anında gideren sanal ofis, postaların ve telefonların gerektiği noktada iş veren adına yönlendirilmesini de mümkün kılıyor.

Profesyonel Bir İmaj Oluşturmak Önemli

Sektör içerisinde hem rakiplerinize hem de müşterilerinize profesyonel bir imaj yaratmalısınız. Öncelikler arasında yer alan gelişmiş bir ofis ise hem müşterilerinizi hem de iş dünyasındaki misafirlerinizi profesyonelce ağırlamanızı sağlıyor. Fiziki bir ofis olmasa da belirli tarihlerde toplantı odası ayırtmanıza imkan veren sanal ofis hizmetleri, böylelikle çalışanlar ile belli tarihlerde dahi toplantı yapmanıza imkan tanıyor. Üstelik iş ortakları ile görüşmelerin de bu sayede profesyonel seviyede olmasını kolayca sağlayabilirsiniz.

Günümüzde bilinirliği yüksek caddelerden ofis kiralamak oldukça zor olabiliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise önemli semtlerdeki kira ücretlerinin yüksek olması. Yeni bir girişimci ne yazık ki bu ücretler sonucunda verdiği hizmette aksaklık yaşayabilir. Bu noktada imdada yetişen sanal ofis ise düşük maliyet karşılığında profesyonel bir iş adresi edinmeyi mümkün hale getiriyor. Böylelikle klasik ofis açısından bir hayli pahalı olan bir semtten kolaylıkla sanal ofis adresi edinebilirsiniz.

Giderleri Azaltın, Hizmet Kalitesini Arttırın

Klasik bir ofisin ne yazık ki elektrik, su, doğalgaz, soğutma ve hatta internet gibi pek çok gideri bulunuyor. Sanal ofiste ise anlaşma sağladığınız takdirde tüm bu giderlerden kurtulmanız oldukça kolay. Nitekim profesyonel bir adrese sahip olmanıza rağmen giderlerinizi minimum seviyede tutarak hizmet kalitenizi kolaylıkla arttırabilirsiniz. Sahada ya da evde çalışmayı gerektiren iş kolları açısından bir hayli faydalı olan sanal ofis, klasik ofise yüklü miktarda para yatırmanızın da önüne geçiyor.

Evden çalışarak işlerinizi yürütüyor olsanız da müşterilerinizi evinizde ağırlayamazsınız. Aynı şekilde iş hayatında çeşitli postalar ve kargolar için de adres olarak evinizi gösteremezsiniz. Tüm bu engelleri ortadan kaldıran sanal ofis ise gerektiğinde toplantı odası dahi kiralayarak günlük işlemlerinizi tamamlamanızı sağlıyor. Günümüzde artık büyük firmaların da şube olarak başvurduğu sanal ofis yöntemi, tüm bu nedenlerden ötürü giderleri azaltmak için birebir.

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Anahtar Kelimeler:
Sanal Ofis
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Yusuf K. 2017-12-09 23:21:30

Daha yeni tanınan bir sektör olmasına rağmen ben yaklaşık 3 senedir bilinen bazı firmalardan çeşitli hizmetler aldım. Günümüz iş dünyasının zorluklarını ortadan kaldıracak oldukça güzel hizmetler sunuyorlar. Fakat ben, yaşamış olduğum tecrübeler neticesinde bu hizmetleri daha butik servisler veren bir yerden almaya karar verdim. Böylece işime daha çok odaklanıp verimliliğimi arttırabiliyorum. Güler yüzlü ekibi ve profesyonel servisleriyle beni mutlu eden Orjin Offices’a çok teşekkür ederim. Mutlaka denemelisiniz!

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