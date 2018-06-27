Neden Online Toptan Gıda Alışverişi Yapmalısınız?

Özellikle cafe, restoran, büfe, otel, okul kantini gibi gıda tüketiminin yoğun olduğu işletmeler için hem ekonomik olan hem de zaman bakımından tasarruf sağlayan toptan gıda alışverişleri e-ticaret sitelerinden yapıldığında ise kapıda ödeme ve adreste teslim alma gibi kolaylıklar sunmaktadır.

Toptan gıda alışverişi ile şeker, bakliyat, un, sıvıyağ, baharat gibi uzun raf ömrü olan ürünler büyük gramajlar halinde alındığında daha uygun fiyatlı olmaktadır. İşte bunun gibi kullanıcılarına çeşitli olanaklar sunan online toptan gıda marketlerinin tercih edilmesinin sebepleri:

Peynir çeşitleri, tereyağı gibi süt ürünlerini büyük gramajlarla satın almak istediğinizde teneke ve vakumlu ambalajları tercih edebilir, bu hassas ürünleri uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Doğrudan markete giderek yaptığınız alışverişlerde dondurulmuş ürünlerin ve soğuk dolap ürünlerinin çözülme ve bozulma riski vardır. Oysa online toptan gıda market alışverişlerinde dondurulmuş ürünler, süt ürünleri, kavurma , salam, sosis gibi et ürünleri ve dondurulmuş pasta çeşitleri soğuk zincir kırılmadan adrese teslim edilmektedir.

, salam, sosis gibi et ürünleri ve dondurulmuş pasta çeşitleri soğuk zincir kırılmadan adrese teslim edilmektedir. Salça ve sos gibi ürünler büyük gramajlı olduğunda daha uygun fiyatlıdır ve bu ürünler uzun süre muhafaza edilebilmektedir.

Baharat çeşitleri serin ve kuru bir ortamda uzun süre saklanabilmektedir. Bu ürünleri toptan aldığınızda aynı saklama ortamında hem uzun süre saklayabilir hem de bütçenizde tasarruf yapabilirsiniz.

E-ticaret siteleri ile ihtiyacınız olan tüm ürünleri karşınızda görebilir, böylece eksiksiz bir toptan gıda alışverişi yapabilirsiniz. Oysa fiziki mağazada eksiklerinizi göremeyebilir ve alışverişten eksiklerle dönebilirsiniz.

E-ticaret sitelerinde ürün içeriği ve üretici firma detaylarını inceleyebilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyduğunuz en doğru ürünü satın alabilirsiniz.

Online toptan gıda marketi Gidasehri.com web sitesinden et ürünleri, sıvı yağ çeşitleri, baharat ve bakliyat çeşitleri, dondurulmuş gıda ürünleri, dondurulmuş pastalar, Ramazan paketleri, salça ve soslar, süt ürünlerini en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Cafe, restoran, market, büfe, fastfood, lokanta, yemekhane, catering, otel, okul kantini, kumanya şirketleri, toptan ve ana toptan firmaları ile çalışan Gıda Şehri size hızlı bir toptan gıda alışverişi olanağı sunmaktadır.