Natura Likitlerde PG ve VG

PG Ve VG Likit

PG ve VG likitler Natura likit in benzersiz tatları ile e sigara kullanıcılarına sunuluyor.

PG Likit Nedir?

PG likit kimyasal likit olarak bilinen bir petrol türevidir. PG kısaltmasının açılımı propilen glikol olmakla birlikte e sigara kullanıcıları tarafından daha çok ilgi görür. Çünkü ısısı bakımından içim esnasında elektronik sigara cihazının daha çok sıcaklık sağlamasına olanak verir.

Akışkan bir yapıya sahip olması nedeni ile e sigara cihazlarında bulunan atomizerlerin çabuk eskimesine yol açmaz. Eğer aromalı elektronik sigara likit kullanılıyor ise aromanın tadı çok daha yoğun hissedilebilir. Çünkü PG likitlerin aromasız çeşitleri sadedir. Bu nedenle aroma ile zenginleştirilen e likit aromasını kullanıcısına daha yoğun hissettirir.

Boğaz vuruşu bakımından daha serttir. Eğer alerjenik etkilere yatkın olan kişiler var ise PG likit kullanımından sonra alerjik reaksiyonlarla karşılaşabilirler. E sigara kullanıcıları arasında en popüler olan e likittir.

VG Likit Nedir?

VG likit bitkisel gliserin içeriğinden imal edilen e likittir. Tamamen bitki içerikli olan VG likit PG likite göre daha az tercih edilir. Bunun nedeni olarak PG likitin daha yoğun kıvama sahip olması ve aroma yoğunluğunun çok daha az olması sebep gösterilebilir. Yoğun kıvama sahip olan VG likit e sigara cihazlarının atomizerlerinde her içimde yapışkan madde bırakarak atomizerlerin daha hızlı eskimesine neden olabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için de her içimden sonra atomizerlerin temizlenmesi gerekebilir. Gliserin diyabet hastalarında şeker düzenlemesinde kullanılan bir madde olup kendinden aroması olmaktadır. Bu nedenle VG likitte diğer aromaların hissedilmesi daha güç olabilir. Buhar yönünden karşılaştırıldığında ise VG likitlerde daha fazla buhar yoğunluğu bulunur. Buhar yoğunluğu arayanlar için VG likitler ideal bir seçimdir.

Likit Karışımları