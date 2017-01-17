istanbul avrupa yakası halı yıkama firmaları arasında 2006 yılından günümüze tam donanımlı fabrikamız ve uzman ekibimiz ile temizlik sektöründe profesyonel olarak halı yıkama, yerinde yıkama, yorgan yıkama, yatak yıkama, battaniye yıkama, stor perde yıkama, halı overlok hizmetleri ve halı tamir hizmeti sunmaktadır.

İstanbul ilimizde bir çok halı yıkama firması hizmet sunmaktadır. Halı yıkama firmalarının arasından seçim yapmak bazen sandığımızdan daha zor oluyor, sebebi ise kendilerini profesyonel halı yıkama fabrikası diye yansıtan firma fason diye tabir edilen herhangi bir yeri olmıyan, vergiye tabi olmıyan, insan sağlığını önemsemiyen firmaların bizleri mağdur etmesi söz konusu olabiliyor. Bu sebebden dolayı siz değerli müşterilerimize 25 yıllık tecrübe ve yaptığımız araştırmalar sonucu edindiğimiz bilgilere göre halı yıkama konusunda tavsiyerimizi paylaşmak istiyoruz.

Halı Yıkama Tavsiyeleri

Profesyonel bir halı yıkama fabrikasından nasıl hizmet alırsınız ?

Hizmet almadan önce firma hakkında küçük çaplı bir araştırma yapmalısınız. Böylelikle mağdur olma riskinizi ortadan kaldırmış oluruz.

Hizmet alıcağınız firmayı yerinde ziyaret ediniz.

Bir şekilde ulaştığınız firmayı yerinde ziyaret ederek size yansıtıldığı gibi bir fabrikamı yoksa fason diye tabir edilen merdiven altı yıkmacılardanmı ?

Firmanın içerisinde çekilmiş fotograf veya videolara göz atınız.

Halı yıkama fabrikasını ziyaret etmeye vakniz yoksa firmanın içerisinde çekilmiş video izleyrek firmanın halı yıkama aşamaları ve kurutma sistemi ile alakalı bilgi edinebilirsiniz.

Firmanın kullandığı şampuanlar hakkında bilgi alınız.

Nastya halı yıkama fabrikası olarak halılarınızın cinsine göre ve insan sağlına zararsız halı yıkama şampuanı kullanmaktayız.

Firmanın şikayetlerine ve müşteri yorumlarına bakınız.

Firmanın adını başa yazarak örnek: nastya halı yıkama şikayet gibi çıkan sonuçlara göz atarak karar verebilirsiniz.

Firmanın teslim süresini öğrenin.

Firmamızda halılarınız yaz kış 3 gün içerisinde teslim edilmektedir. Fabrikamızda halılarınız özel kapalı fırınlı odalarda kurutulmaktadır.

Nastya halı yıkama fabrikası olarak yukarıdada belirttiğimiz gibi öncelik olarak firmayı ziyaret etmenizi öneriyoruz.

Nastya halı yıkama fabrikası halı yıkama aşamaları

Halı yıkama randevu, kayıt işlemi.

Firmamızı aradığınız taktirde bilgisayarda kullanmış olduğumuz portsis marka halı yıkama programına kaydınız oluşturulur, özel bir notunuz varsa siparişinize eklenir ve bölgenize ayit servis personelimizde bulunan el terminaline online olarak düşer.

Adresten ücretsiz servis imkanı ile halı alımı.

Bölgenize ayit servis personelimiz sipariş esnasında bıraktığınız notunuz varsa örnek: saat 3 den sonra alınmasını istiyorsanız not dahilinde hareket ederek sizin belirlediğiniz saatde halılarınızı alır. Halılarınız alınırken halınızın adeti, m2 si, tutarı ve nezaman teslim edileciği bilgilerini içeren bir makbuz tarafınıza teslim edilir.

Halı etiketleme aşaması

Fabrikamıza getirilen halılarınız size verilen makbuzun üzerindeki bulunan makbuz nosunu, ad soyad, adet ve özel notunuzu etikete yazarak halılarınıza kılçık sistemiyle sabitlenir ve karışma riski ortadan kalkar.

Ayrıştırma aşaması.

Etiketlenen halılarınız cinsine göre ayrılır, sebebi ise fabrikamızda her halı aynı işleme tabi tutulmaz halınız cinsine ve çeşidine göre işlem yapılır.

Halı toz alma aşaması.

Ayrılan halıalrınız toz alma makinemizde dövücü sistemi ile diplerinde bulunan toz, kum gibi yabancı maddelerden arındırılır ve yıkama esnasında çamurlaşma riski ordadan kalkar ve derinlemesine bir temizlik elde edilir.

Halı yıkama aşaması.

Tozlarından tamamen arındırılan halılarınız tam otomatik vakumlu halı yıkama makinesinde teker teker otomat sistemi ile yıkanır.

Halı sıkma aşaması.

Tamamen tertemiz olan ve durulanan halıalrınız santrafüj ( halı sıkma makinası ) de teker teker sıkılarak %96 oranında sularından arındırılır. Sıkma esnasında tekrar durulama işlemine tabi tutulur.

Fırınlı odalarda kurutma aşaması.

Sularından %96 oranında arındırılan halıalrınız fabrikamızda bulunan özel olarak yapılmış ve ısı derecesi, nem oranına müdahale edilebilen fırınlı odalarımızda halınızın cinsine göre 8 10 saat arası kurutulur.

Hav alma ( halı tarama ) aşaması.

Tamamen kurutulan halılarınız hav alma makinemiz ile tüy yatımına göre taranır.

Kalite kontrol aşaması.

Hav alma aşamasından sonra halılarınız uzman personelimiz tarafından kalite kontrolu yapılarak paketlenir, kalite kontrol bölümünden geçmeyen halılarınız bilginiz dahilinde tekrar yıkama bölümüne gönderilir.

Parfümleme ve paketleme.

Kalite kontrol aşamsından sonra halıalrınız parfümlenerek özel sterilir ambalajlar ile pkaetlenir ve teslimat bölümüne gönderilir.

Ayrıştırma ve teslimat.

Etiketin üzerinde yazan bilgilere göre halıalrınız ayrıştırılır ve bölgenize ayit servis personelimiz tarafından siz değerli müşterilerimize teslim edilir.