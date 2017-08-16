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Muhafazakar Oteller

Yaz Tatili geldiği zaman sizlerde tatilinizi klasik tatil anlayışı dışında islami koşullara uygun olarak yapmak isterseniz muhafazakar oteller grubunda yer alan bir otel seçmelisiniz.

Muhafazakar Oteller

Yaz Tatili geldiği zaman sizlerde tatilinizi klasik tatil anlayışı dışında islami koşullara uygun olarak yapmak isterseniz muhafazakar oteller grubunda yer alan bir otel seçmelisiniz.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:45
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Muhafazakar Oteller

Yaz Tatili geldiği zaman sizlerde tatilinizi klasik tatil anlayışı dışında islami koşullara uygun olarak yapmak isterseniz muhafazakar oteller grubunda yer alan bir otel seçmelisiniz. Türkiyede hemen hemen her tatil yöresinde bu konseptte hizmet veren tesisler çoğalmaktadır. Helal konsept olarak da adlandırılan bu tarz tesislerde aradığınız aile huzurunu bulacaksınız.

İslami konsept otellerde tatil anlayışı diğer otellere göre biraz farklıdır. Örnek vermek gerekirse bay ve bayan havuzlarının ayrı olması, hatta imkan dahilinde plajların ayrı olması söylenebilir. Bu tesislerde bir diğer altını çizmemiz gereken konu ise yemeklerdir. Yemek konusunda islami koşullara uygun olarak üretilen ürünler kullanılmaktadır. Hatta bir çok üründe helal sertifikalı ürünler seçilmektedir.

Sizlerde muhafazakar bir tatili anlayışı içerisinde alkolsüz otellerde tatil yapmak istiyorsanız internet arama motorlarını kullanabilirsiniz. Arama motorlarında islami oteller yada muhafazakar oteller şeklinde aramalar yaparak Türkiye geneli bir çok tesis bulabilir ve detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Sonrası ise sadece karar kıldığınız otel ile iletişime geçerek yerinizi ayırtıp bavullarınızı hazırlamak olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Muhafazakar Otellerİslami Oteller
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