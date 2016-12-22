Muayene eldiveni
sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Hastalıkların birbirine bulaşmaması, hijyenik bir ortam yaratılması için gerekli olan en önemli malzemedir. Doktorların, daha birçok meslek grubunun hatta ev hanımlarının bile genellikle kullandıkları ürünlerden biri olmuştur.
Muayene Eldivenlerinin Çeşitleri
Normal eldivenler latex maddesi içerdiklerinden, pudralı pudrasız vinil ve nitril olarak çeşitlendirebiliriz. Latex pudralı ve pudrasız çeşitleri bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olduğundan Vinil ve nitril kullanılması daha doğru olur. Kullanılan ürünler muayenenin çeşidine, kullanan kişinin cilt yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle doktorların ve tıbbi ihtiyaçlarımızı karşılayan diğer çalışanların, muayene eldiveni kullanması hem hijyen sağlar hem de bize güven verir. Mikropların özellikle gözle görülemeyecek mikroorganizmaların yayılmamaları ve bulaşmamaları açısından önemlidir. Muayene eldiveni
sayesinde doktorlar da gönül rahatlığıyla muayene edebilirler. Kesinlikle sağlık için olması gereken budur.
Latex Pudralı Muayene Eldiveni:
Tek kullanımlıktır. Beyaz renkte ve pudralıdır. Doğal kauçuktan yapılmıştır. Alerjisi olanlar için idealdir. Cilde dost, elinize tam olarak uyar ve mükemmel koruma sağlar. Pudralı olduğu için, kullanım sonrasında eller bol su ile yıkanmalıdır.
Pudrasız Muayene Eldiveni:
Steril değildir. Tek kullanımlıktır. Yine aynı şekilde doğal kauçuktan yapılmıştır ve pudrasızdır. Beyaz renkte ve eller için uyumdur. Oldukça iyi koruma sağlayan rahat bir yapısı vardır. Ömrü 5 yıldır. Cildinde alerji olanlara karşı özellikle üretilmiştir. Eller için her boyu rahatlıkla bulunabilir.
Yüksek Korumalı Kemoterapi Muayene Eldiveni:
Daha fazla koruma sağlayan eldivenlerdendir. Mikropların bulaşıcı olmaması ve yer değiştirmemesi açısından uygundur. Özellikle tıbbi alanda çalışanların kullanabileceği, antineoplastik ilaçların rahatlıkla hazırlanabileceği eldivenlerdir. Uluslararası standartlara sahip ürünlerdir. Kesinlikle deriye bulaşmayacağı için, kemoterapilerden kalan atıkların da ellenmesi mümkündür.
Muayene eldiveni
, her alanda kullanılabilen fakat çeşitleri doğru kullanılması gereken bir üründür.
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