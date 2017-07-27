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Milli Takımda Oynamak Gurur Verici

İşitme Engelliler kadın Milli Voleybol takımının yıldız adayı sporcusu Pınar Kaya basketbol milli takımında milli formayı terleten ağabeyi Ali Kaya sayesinde bu spora başladığını söyledi.

Milli Takımda Oynamak Gurur Verici

İşitme Engelliler kadın Milli Voleybol takımının yıldız adayı sporcusu Pınar Kaya basketbol milli takımında milli formayı terleten ağabeyi Ali Kaya sayesinde bu spora başladığını söyledi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 13:05
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Milli Takımda Oynamak Gurur Verici

Kariyerinde ilk olarak Japonya karşısında mili formayı sırtına geçirdiğini söyleyen Pınar Kaya bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Benim için oldukça heyecanlı bir gündü. Ağabeyimin teşvikiyle bu spora başladım. Milli formayı giymek herkese nasip olmuyor. İlk başlarda bu sporu yapmayı hiç düşünmüyordum. Daha sonra buradaki havayı soludum ve çok beğendim” diyen Pınar Kaya milli takımın kendisi için özel bir yeri olduğunu vurguladı.

Sözlerine şu şekilde devam eden milli sporcu “Bu yıl liseye başlıyorum. Sınava girdim ev tercihlerimi yaptım. Spor yaşantıma ilkokul yıllarında başladım. Voleybol dışında basketbol ve badminton da oynadım. Ayrıca hobi olarak resim çizmeyi çok seviyorum. İleride mimar olmak isityorum”dedi.

Kendine örnek olarak geçtiğimiz günlerde Galatasaray’a transfer olan milli voleybolcu Neslihan Demir Güler’i aldığını kaydeden Pınar Kaya ay yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirdiğinde çok büyük stres yaşadığını söylerken “Takım arkadaşlarım bana büyük destek verdi. Seyircilerin de ilgisi muazzamdı. Çalışarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Milli takım dışında oynadığım kulüplerde takım arkadaşlarımla yaşadığım sorunlar olmuştu. Ama burada ortam çok daha farklı” dedi.

Çok az da olsa duyabildiğini söyleyen Pınar Kaya bu anlamda milli takımın sesi olmaya çalıştığını söyledi.

İşitme engelliler Kadın Milli Takımı’nın antrenörü Fuat Dokgöz oyuncu havuzlarının dar olduğunu kaydederken kadın sporcu bulmak konusunda yaşadıkları sorunlardan bahsetti. Cep telefonlarınızdan yüksek oranlar ile kazanç sağlamak istiyorsanız hemen http://mobil-bahis.org/betboo-mobil/ buraya tıklayın.

Kaynak: bahistahmin.co

Son Güncelleme: 27.07.2017 13:29
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