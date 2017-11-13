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Milli Maçların Hakemleri Açıklandı

Süper Lig’de 11. hafta maçlarının ardından milli maç arasına girildi. Dünya Kupası elemelerinin bitmesinin ardından tüm ülke takımları hazırlıklara başladı.

Milli Maçların Hakemleri Açıklandı

Süper Lig’de 11. hafta maçlarının ardından milli maç arasına girildi. Dünya Kupası elemelerinin bitmesinin ardından tüm ülke takımları hazırlıklara başladı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 17:41
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Milli Maçların Hakemleri Açıklandı

Dünya Kupası grup elemelerinde rakiplerine üstünlük sağlayamayan A Milli Futbol Takımımız ise Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edememişti. Milli takımımız Kasım ayı hazırlık maçlarında 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile, 13 Kasım Pazartesi günü ise Arnavutluk ile karşılaşacak. Romanya maçını Cluj şehrinde oynayacak milli takımımız, Arnavutluk maçını Antalya’da oynayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı özel maçı Portekiz Futbol Federasyonundan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Fesnic olacak.

Milli maçlarda Türk hakemler de görev alacak. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Almanya'nın sahasında Fransa ile 14 Kasım Salı günü oynayacağı hazırlık karşılaşmasını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır'ın, Almanya Futbol Federasyonunun ismen daveti ile Köln kentinde oynanacak maçta düdük çalacağı bildirildi. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı ifade edildi. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek'in üstleneceği kaydedildi.

Süper Lig hakemi Arda Kardeşler ve yardımcı hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan, Antalya'da oynanacak Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri 13. Grup maçlarında görev yapacak.

Arda Kardeşler ile İbrahim Çağlar Uyarcan'ın görev yapacağı, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Galler ve Slovakya takımlarının yer aldığı grupta maçlar, yarın başlayıp 13 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

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