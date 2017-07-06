Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100627
ALTIN
142.361
DOLAR
3.6183
STERLIN
4.6928
EURO
4.1302
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan korkuyorum
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan...
Diyarbakır'da 'huzur sokağı'
Diyarbakır'da 'huzur sokağı'
Muhteşem açılış partisi
Motorine 11 kuruş zam
Motorine 11 kuruş zam
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
Flaş Haber
Serdar söyledi eşi oynadı
Kapat

Merit Royal Premium Hotel

Doğu Akdeniz’in o muhteşem berrak sularının kıyısında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzel noktalarından birinde olan Zephyrus koyunda bulunan Merit Royal Premium Hotel, siz değerli misafirlerini muhteşem güzelliklerin içinde bekliyor.

Merit Royal Premium Hotel

Doğu Akdeniz’in o muhteşem berrak sularının kıyısında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzel noktalarından birinde olan Zephyrus koyunda bulunan Merit Royal Premium Hotel, siz değerli misafirlerini muhteşem güzelliklerin içinde bekliyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 18:43
9 Okunma
Merit Royal Premium Hotel

Girne şehir merkezine sadece 10 km mesefade olan Merit Royal, aynı zamanda Ercan Havaalanı’na da 45 km mesafede yer almaktadır. Bir tarafında masmavi deniz, diğer tarafında yemyeşil ormanlık alan ile mavi ve yeşilin birleştiği noktada denize sıfır bir noktada yer almaktadır.

Merit Grup’un sahip olduğu otellerden biri olan Merit Royal Premium Hotel, muhteşem doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Mavi ile yeşilin muhteşem tonlarını bir araya getirmekle kalmayıp bu doğal bir güzelliğin arasındaki ince bir çizgi olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda Royal Premium Hotel ile tatilinizin her anını keyifli anlar yaşayarak geçireceksiniz.

Merit Royal Premium Hotel Kapasitesi

Merit Royal Premium Hotel, 118 oda kapasitesiyle hizmet veriyor. 90 standart oda, 14 junior suit oda, 6 suit oda ve 8 kral dairesi ile hizmet vermektedir. Tüm odalarında lüks ve konforlu bir yaşam için tasarlanmış çizgiler olup çevreci bir otel olmasıyla ön plana çıkıyor.

Merit Royal Premium Hotel Hizmetleri

Diğer Merit Grup otellerinde olduğu gibi Royal Premium Hotel’de de Spa ve Casino hizmeti bulunmaktadır. Yani Merit müşterileri Spa ve Casino hizmetlerinden kurallar dahilinde yararlanabilecektir. Yine 5 yıldızlı Merit kalitesiyle ve damak zevkinize uygun nefes kesen tatlarıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. Dilerseniz sizlere özel olarak hazırlanan enfes makarnalar, salatalar ve hatta sabah kahvaltınızdaki omletiniz ile keyifli ve lezzetli dakikalar yaşayacaksınız. Bunun için Merit kaltesiyle tanışmanızın vakti gelmiştir.

Merit Royal Hotel, tatil dışında toplantı ve düğün gibi özel günlerinizde de sizlere eşlik etmekten gurur duyuyor. Merit güvencesi ve profesyonelliğiyle tanışarak ister tatilinizi isterseniz de özel günlerinizi Merit’e emanet ederek güven içerisinde geçirebilirsiniz. Merit Royal Hotel & Spa & Casino, çocuklarınız için de eğlenceli dakikalar sunarak siz eğlenceli tatil geçirirken hem kafanızı dinleyeceksiniz hem de çocuklarınız kendi yaşıtlarıyla, uzman eğitmenler eşliğinde eğlenecek.

Merit Royal Premium Hotel hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.merithotels.com/tr/merit-royal-premium/hotel adresini ziyaret edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Merit Royal Premium Hotel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıllı Ev Sistemleri
Akıllı Ev Sistemleri
İhtiyacınızı Hızlıca Karşılayacak Kiralık Otomobiller Arabalı’da!
İhtiyacınızı Hızlıca Karşılayacak Kiralık Otomobiller Arabalı’da!
Baykon Analitik Terazi Fiyatları
Baykon Analitik Terazi Fiyatları
Akım Korumalı Priz Nedir? Avantajları Nelerdir?
Akım Korumalı Priz Nedir? Avantajları Nelerdir?
İç Giyim Seçimi
İç Giyim Seçimi
Genital Bölge İçin Lazerle Çözümler
Genital Bölge İçin Lazerle Çözümler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ