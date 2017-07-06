Girne şehir merkezine sadece 10 km mesefade olan Merit Royal, aynı zamanda Ercan Havaalanı’na da 45 km mesafede yer almaktadır. Bir tarafında masmavi deniz, diğer tarafında yemyeşil ormanlık alan ile mavi ve yeşilin birleştiği noktada denize sıfır bir noktada yer almaktadır.

Merit Grup’un sahip olduğu otellerden biri olan Merit Royal Premium Hotel, muhteşem doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Mavi ile yeşilin muhteşem tonlarını bir araya getirmekle kalmayıp bu doğal bir güzelliğin arasındaki ince bir çizgi olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda Royal Premium Hotel ile tatilinizin her anını keyifli anlar yaşayarak geçireceksiniz.

Merit Royal Premium Hotel Kapasitesi

Merit Royal Premium Hotel, 118 oda kapasitesiyle hizmet veriyor. 90 standart oda, 14 junior suit oda, 6 suit oda ve 8 kral dairesi ile hizmet vermektedir. Tüm odalarında lüks ve konforlu bir yaşam için tasarlanmış çizgiler olup çevreci bir otel olmasıyla ön plana çıkıyor.

Merit Royal Premium Hotel Hizmetleri

Diğer Merit Grup otellerinde olduğu gibi Royal Premium Hotel’de de Spa ve Casino hizmeti bulunmaktadır. Yani Merit müşterileri Spa ve Casino hizmetlerinden kurallar dahilinde yararlanabilecektir. Yine 5 yıldızlı Merit kalitesiyle ve damak zevkinize uygun nefes kesen tatlarıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. Dilerseniz sizlere özel olarak hazırlanan enfes makarnalar, salatalar ve hatta sabah kahvaltınızdaki omletiniz ile keyifli ve lezzetli dakikalar yaşayacaksınız. Bunun için Merit kaltesiyle tanışmanızın vakti gelmiştir.

Merit Royal Hotel, tatil dışında toplantı ve düğün gibi özel günlerinizde de sizlere eşlik etmekten gurur duyuyor. Merit güvencesi ve profesyonelliğiyle tanışarak ister tatilinizi isterseniz de özel günlerinizi Merit’e emanet ederek güven içerisinde geçirebilirsiniz. Merit Royal Hotel & Spa & Casino, çocuklarınız için de eğlenceli dakikalar sunarak siz eğlenceli tatil geçirirken hem kafanızı dinleyeceksiniz hem de çocuklarınız kendi yaşıtlarıyla, uzman eğitmenler eşliğinde eğlenecek.