Meme Büyütme Ameliyatlarında Protezin Boyutu Nasıl Belirlenir?

Estetik ameliyat trendleri arasında kesinlikle meme büyütme ameliyatlarına ayrı bir parantez açmak gerekiyor. En fazla tercih edilen estetik ameliyat ünvanını elinde bulunduran meme büyütme ameliyatı, kadınlar yaşam kalitesine en fazla etki eden durumların başında yer alıyor. Özellikle de kadınlar psikososyal durumlarına doğrudan etki eden bir ameliyat olması da tercih nedenini açıklanmasında çok daha etkili bir sonuç sağlıyor.

Ancak meme büyütme ameliyatı konusunda kadınların aklına takılan bazı sorular olabilir. Bunların başında meme protezinin boyutunun belirlenmesi yer alıyor. Göğüs büyütme ameliyatlarının kritik noktası olan meme protezinin boyutunun belirlenmesinde belirli aşamalar söz konusu.

Silikon memenin boyutunu belirlerken ilk yer alan aşamada kişinin meme yapısı, göğüs kafesi, yaşı, boyu, kilosu ve beden ölçüleri gibi detayları yer alıyor. Tüm şartlara uygun olarak da bir silikon boyutu estetik cerrah tarafından belirleniyor. Elbetteki hastanında fikri bu konuda alınıyor. Ancak dikkat edilen ana unsur fizyolojik sınırların zorlanmaması.

Fakat bazı durumlarda hasta ile doktorun seçtiği ortak protez ameliyat esnasında değiştirebilir. Çünkü doktorlar ameliyat esnasında farklı test protezleri dener. Son bir değerlendirme aşaması olan bu noktada estetik cerrah uygun gördüğü takdirde boyutu değiştirebilir. Bunun nedeni en iyi sonucu alıp, en doğal görüntünün oluşmasına sağlamak.

Göğüs büyütme ameliyatların hakkında genel inanışın aksine görünümde herhangi bir bozulma olmaz. Meme büyütme ameliyatları eğer kurallarına uygun bir biçimde ve doğru boyuttaki silikon kullanılarak yapıldıysa dışarıdan anlaşılması oldukça zor. Dışarıdan anlaşılacağı düşüncesi ve meme dokusunun bozulacağız düşüncesi ise medyaya da sıkça yer alan fizyolojik şekilde zorlanarak yapılan ameliyatlardan ötürü olur.

Silikonun Türü Doğallık İçin Önemli Mi?

Meme protezleri ise anatomik ve yuvarlak olarak ikiye ayrılır. Eğer memenin şekli ile tam anlamıyla uyumlu olsun istiyorsanız anatomik tip protezler ön plana çıkıyor. Bilhassa meme dokusunun ufak olduğu durumlarda anatomik tip silikon tercihi çok daha faydalı olabilir. Elbette bu konudaki tüm detaylarında belirlenmesinde estetik cerrahtan yardım almanız şart.