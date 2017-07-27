Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası

Meme büyütme ameliyatının sonrasında protez yerleştirilir ve bu protezin olduğu bölümde oluşabilecek komplikasyonları önlemek amacıyla da dren yerleştirilir. Operasyondan sonraki 6 saat boyunca sıvı tüketimi ve yemek tüketimi yasaktır. 6 saat sonrasında ise, sıvı tüketiminde sakınca görülmez ve hastanın sıvı tüketmesine izin verilir. Ameliyat sonrası hastaneden çıkma süreci 1 gündür ve oluşabilecek ağrılar ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir. Bu ağrılar 24 – 48 saat içinde azalma gösterecektir.

Ameliyat sonrası takılan protez, etrafında yer alan dokular üzerinde gerginliğe sebep olabilmektedir. Bu da hastada hafif ağrılara neden olur. Tabi bu meme protezinin meme dokusunun hemen altına yerleştirilmesi için geçerli. Eğer ki protez kasın altına yerleştirilirse ağrılar daha belirgin bir hal alacaktır. Bu ağrıların ortalama süresi ise, 4 gündür. 4 gün sonrasında ağrılarda azalma meydana gelir.

Kas altına yerleştirilmiş protezlerde ağrı, tahmini olarak bir hafta devam edebilir. Ameliyat sonrası yorgunluk hissi görülebilir. Operasyondan sonra oluşabilecek enfeksiyon riskine karşı, yedi gün boyunca antibiyotik kullanılır. Ameliyatın gerçekleşmesinin arkasından 4 gün boyunca komplikasyonların gerçekleşme ihtimali biraz fazla olur. Bu süreçte, ödem, renk değişimi ve gerginlik meydana gelebilir. Bu 4 günlük süreçte hastanın istirahat etmesi oldukça önem arz etmektedir. Ameliyattan 3 gün veya 4 gün sonra memede ki sargılar çözülür ve pansuman yapılır. Sonrasında yeni memeye uygun boyutta sutyen takılır. Sutyen takılmasının nedeni, hem göğüsün sarkmasını önlemek hem de mikroplardan korumaktır.

İlk pansumandan sonra duş yapmaya izin verilir. Bir haftanın sonunda hareketler kolaylaşır ve günlük yaşama dönülür, ama ağırlık kaldırılamaz. Yarada kullanılan dikişler eriyerek yok olacaksa alınmasına gerek yoktur. Ancak dikişler yok olmuyorsa iki hafta dolunca dikişler alınır, cerrahın verdiği krem yöntemiyle yara iyileştirilmeye çalışılır.

Bu dönemde protezin yerinden oynamamasına özen gösterilmesi gerekir. Bu yüzden işlemin uygulandığı bölge itina ile korunmalı ve protezin yerinden kayması önlenmelidir. Bu sebepten dolayı 7 gün boyunca sırt üstü yatılması tavsiye edilmemektedir.

Meme dikleştirme ve meme büyütme gibi operasyonlar kesinlikle basite alınmamalıdır. Hatta meme operasyonlarından daha kolay olan dudak kalınlaştırma gibi operasyonlar bile ciddiye alınmalıdır.