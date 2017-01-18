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Meme Büyütme Ameliyatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Meme büyütme, genel olarak estetik cerrahinin alanına girmektedir.

Meme Büyütme Ameliyatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Meme büyütme, genel olarak estetik cerrahinin alanına girmektedir.

18 Ocak 2017 Çarşamba 16:56
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Meme Büyütme Ameliyatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Göğüslerini küçük bulan kadınların tercih ettiği bu tür ameliyatlar silikon implant malzemesi ya da yağ enjeksiyonu ile daha büyük bir görünüme kavuşturulur. Göğüs, estetik güzellik için oldukça önemlidir. Bu sebeple daha dolgun ve hoş göğüslere sahip olmak için meme büyütme estetiğinden yararlanılabilir. Meme büyütme ameliyatı genel olarak araştırılarak yapılması gerekir. Meme büyütme fiyatları piyasada 5.000 TL ile 20.000 TL arasında değişmektedir.

Meme Protezi Türleri Nelerdir?

Meme büyütme ameliyatları için silikon implant kullanılmaktadır. Genel olarak silikon türleri görünümlerine göre ikiye ayrılır. Yuvarlak ya da anatomik denilen damla protezler meme büyütme ameliyatında kullanılır. Yuvarlak protezlerin yatay ve dikey taban çapları birbirine eşit olmaktadır. Damla protezlerde ise dikey çap, yatay çaptan biraz daha uzundur. Bu durumda göğüsler damla biçiminde görünür. Damla protez, göğsün doğal yapısına daha çok bener.

Meme Büyütmede Kullanılan Protezler Güvenli Midir?

FDA kuruluşunun klinik araştırmaları sonucunda silikon implant materyallerinin herhangi bir hastalığa ya da kansere neden olmadığı tespit edilmiştir. Bunun dışında birçok kadın meme büyütme ameliyatında alerji olup olmadığı konusunda endişelenmektedir. Fakat göğüs silikonunun ana maddesi kozmetik ürünleri, el kremleri, güneş kremleri, deodorant ve sabun gibi birçok maddede bulunmaktadır. Bu yüzden alerjiye neden olmaz. Alerji, çok nadir olarak meme büyütme sonrasında görülmektedir.

Göğüs Büyütme Ameliyatı Sonrası Nasıl Bir Süreç Vardır?

Göğüs büyütme ameliyatı bir saat kadar sürmektedir. Ameliyatın ertesi günü taburcu işlemi yapılır ve hasta eve çıkarılır. İlk üç gün evde dinlenilmesi önerilir. Bu birkaç günde farklı şikayetler görülebilir. Biraz ağrı bu dönemde hissedilebilmektedir. İlk iki gün şişlik yani ödem meydana gelir fakat daha sonra şişlikler yavaş yavaş yok olur. Eğer protez kas arkasına konulmuşsa kol hareketleri esnasında ağrı görülebilir. Üçüncü günden sonra ağrılar ve ödem yavaş yavaş yok olur. Meme büyütme ameliyatından dört gün sonra doktor kontrolü yapılır. Göğüsteki bantlar doktor tarafından alınır. Dikiş yerine konulan ısıya dayanıklı bantlar ise vücutta bırakılır. Bu bantlar ile duş almanıza izin verilir. Dikişler estetik dikiş olduğu için kendi kendine vücuttan dışarı atılır. Göğüs büyütme ameliyatından sonra hastaya sporcu sütyeni giydirilir. Bu özel sütyen bir ay süre ile banyo dışında çıkarılmaz. Bu sütyen göğüslerin daha iyi şekil almasını sağlamaktadır.

Dr Zekeriya KUL’dan Meme Büyütme, Meme Büyütme Fiyatı, Meme Büyütme Ameliyatı ile ilgili detaylı bilgi almak için http://www.drkul.com/meme-buyutme-ameliyati.html sayfasından iletişime geçebilirsiniz.

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