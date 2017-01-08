Kapalı veya açık burun estetiği ameliyatı yapılabilmektedir. Bakırköy burun estetiği
merkezinde kişiye özel, yüzüne doğal olarak yakışacak bir estetik uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. Burun estetiği erkek
ve kadınlarda uygulanabilmektedir. İstanbul burun estetiği fiyatları
hastanın durumu, burnun yapısı ve uygulanacak tekniğe göre değişkenlik gösterir.
Burun Estetiği Operasyonları Nasıl Yapılır?
Kapalı burun estetiği ameliyatı, burnun alt kısmında kesi açılmadan yalnızca burun kanatlarından içeri girilerek yapılır. Eğer hastanın burnunun ucu düzeltilmeyecekse kapalı burun estetiği operasyonu uygulanır. Fakat burnunun ucunu kaldırmak isteyen kişiler açık burun estetiği ameliyatı olmalıdır. Burun estetiği
operasyonunda burnunuzun görüntüsü ile ilgili hemen herşeyi değiştirebilirsiniz. Burun kemerli bir yapıya sahipse kemer kısmı alınır. Burun kanatları genişse daraltılabilir ya da tam tersi burun kanatları darsa genişletme işlemi uygulanır. Burun, uzunsa kısa hale getirilir ya da kısa ise uzatılır. Burnun ucu düşük ise kalkık hale getirilebilir. Nefes problemi yaşayan ya da deviasyon yani burnunda et olan kişilerin nefes almaları kolaylaştırılır. Burada hastanın beklentileri önemlidir. Doktor ile görüşülerek nasıl bir biçim istediği üzerine konuşulur.
Burun Estetiği Operasyonu Sonrası Süreçte Neler Yaşanır?
Burun estetiği operasyonu
genel anestezi altında yapılmaktadır. Hasta, operasyon süresince uyutulur. Eski dönemlerde yapılan ameliyatlarda uzun ve oldukça rahatsız edici tamponlar burnun iç kısmına yerleştirilir. Bu durum hastanın nefes almasını zorlaştırırdı. Fakat artık gelişen teknolojik cihazlar ve sistemler sayesinde tamponların boyutları çok küçük bir hale gelmiştir. Artık hastalar, ameliyat sonrası çok sıkıntı çekmeden iyileşme sürecine girerler. Operasyondan sonra burun ve yüz kısmında birkaç gün şişlik ve morluklar olacaktır. Bir hafta sonra tam olarak morluklar geçmektedir. Hastalar, operasyondan iki gün sonra günlük hayatlarına geri dönebilirler. Fakat burnun, darbe almasına karşı dikkatli olmalılar. Ameliyat sonrası oluşan ödem ise zamanla yok olacaktır. Burnun tam şeklini alması ise tam bir yıl sürmektedir. Operasyondan sonra, altı ay boyunca hasta gözlük kesinlikle kullanmamalıdır.
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