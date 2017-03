Mayweather’da Bahis Oynuyor

Boks dünyasının en çok bilinen, tanınan başarılı isimlerinden biri olan Mayweather günlük hayatında da heyecanı seven bir kişiliktir.

Kazanmış olduğu yüklü miktardaki paralar ile çok lüks bir yaşam tarzına sahip olan Mayweather risk almayı da seven bir isim. Bu lüks yaşantısı ile dünyanın en çok kazanan boksörleri arasında yer aldığını bizlere kanıtlayan Mayweather, aslında bahis oynamayı seven bir isim. Ayrıca basketbolu da seven bir ruha sahip olan Floyd, bu sayede basketbol üzerinden bahis oynuyor.

Son olarak Golden State Warriors ile Oklahoma City maçına bahis oynayan Floyd Mayweather’ın bahis için yatırmış olduğu para oldukça yüklü miktardadır. Tam olarak 170 bin dolar bahis oynayan Mayweather, bu parayı Golden State Warriors lehine yatırmıştır. Başkaları için bulunamayacak miktarda olan para ile bahis oynayan Floyd, bu davranışı ile birçok tepkiyi de üstüne çekmiştir.

Lüks yaşantısı ile gözler önünde bulunan Floyd Mayweather, harcamış olduğu paralar, aldığı eşyalar ve oynadığı bahisler ile gündemden düşmüyor. Büyük bir servete sahip olan Mayweather için 170 bin dolar çokta büyük bir para değil anlaşılan.

Oynadığı bahiste kaybetme şansı da olan ünlü boksörün bu durumu hiçte umursamadığı görülmektedir. Golden State Warriors lehine oynadığı bahis tuttu mu peki? Evet, o gece Floyd Mayweather şanslı idi. Oynadığı 170 bin dolarlık bahsi 220 bin dolar da kara geçerek tekrar almıştır.

Normalde bu iki takım arasında favori olarak Oklahoma City gösterilmekte idi. Fakat Floyd Mayweather ringlerde gösterdiği cesareti oynadığı bahiste de göstererek parasını Oklahoma’nın rakibi Golden State Warriors’a yatırmıştır. Ve bu işten de çok karlı çıkmıştır. 170 bin dolar yatırdığı bahiste 391 bin dolar kazanmıştır. Ve maçtan sonra yüzü gülen tarafta olmuştur.

170 bin doları favori olarak gösterilen takıma değil de rakibine oynamak akıl işimi bilemiyorum ama Floyd Mayweather bahisten anlıyor sanırım. Ya da içgüdüleri güçlü diyelim. Sanırım 6. Hissine güvenerek oynamış ve kazanmış. Darısı tüm bahis severlerin başına!