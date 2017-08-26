Teknolojinin her geçen gün geliştirmiş olduğu masaüstü bilgisayar seçenekleri ile ilgili olarak herkes farklı işlerde kullanmak üzere farklı bilgisayar tercihlerinde bulunmaktadır. Buradaki asıl durum, sizlerin istemiş olduğunuz düzene göre yapılması ve sizlere sunulması durumu olmaktadır. Yani donanımından tutun da tasarımına kadar çok önemli olmaktadır. Doğru tasarlanmış ve sizler için çok yer kaplamayan bir kasanın yanı sıra, yoğun kullanacağınız bir bilgisayar için fanın çok güçlü olması bile önemli olmaktadır. Şimdi biraz bilgi vermeye çalışalım.

Masaüstü Bilgisayar Seçenekleri

Masaüstü bilgisayar seçenekleri son yıllarda asıl olarak kasa içerisinde bulunan donanım üzerinden yapılmaktadır. Harddisk seçiminden tutun da diğer bütün donanım elemanları doğru bir şekilde seçilmeli ve sizler için en doğru seçenekler sunulmalıdır. Bunun haricinde, belirli bir süre sonra dolan fanların güçlü olması sizlerin bilgisayarlarınızın veriminin düşmemesini sağlamaktadır.

Masaüstü Bilgisayar Tercihi