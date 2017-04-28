Masa Tenisi Raketi’nde Tek Tercih!

Öncelikle basit bir şekilde tenisten bahsetmek gerekirse; belirli ölçüleri olan sahada gerçekleştirilen bir spordur. Sahanın ortasında bir file yer alır. Ve elinizdeki raketle rakipten gelen tenis topunu, kurallara uygun bir şekilde tekrar rakibe gönderirsiniz. Masa tenisi ise; aynı sporun sahada değil de masadaki halidir. Bu kez masanın ortasında bir file vardır. Yani masayı, tenis sahası olarak düşünürsünüz. Raket ve top dâhil olmak üzere, tüm malzemeler normal tenise göre daha küçüktür.

Tenis veya masa tenisi olması fark etmez; her ikisinde de kaliteli malzemeler kullanmak her zaman daha iyidir. Kaliteli malzeme demek; oyuncular için avantaj demektir, oyuna bir adım önde başlamak demektir.

Masa Tenisi Raketinin Kaliteli Olmasının Önemi

Bütün spor dallarında, kaliteli ekipmanlar kullanmak sporcuların alacakları başarılarda önemli rol oynar. Masa tenisinde de sporcuların kullanacakları raketlerin kalitesi, bu başarılarda olumlu etki yapacaktır.

Masa tenisinde; raketin sapı kullanan kişinin eline göre olmalı. Yani oyuncu, rahatça kullanabileceği şekilde bir raket sapı tercih etmelidir. Raketin esas bölümü olan raket tahtası ve kaplama kısmında ise; sporcu oynama şekline göre tercih yapmalıdır. Yani bu konuda savunma oyuncuları farklı, atak oyuncuları farklı seçimler yapmalıdır.

Görüldüğü üzere; masa tenisi raketi incelendiğinde, sapından tahtasına kadar tüm kısımlarının özellikleri önemlidir. Ve anlaşıldığı üzere, raketin tüm kısımları oyuncunun rahat edeceği şekilde ve kaliteli olmalıdır. Zira; masa tenisinde sporcunun tek silahı raketidir. Ve oyunu alacak hamleleri rahat bir şekilde yapabilmesi raketine de bağlıdır.

Sonuç olarak; oyunun kazanılması her ne kadar sporcunun yeteneğine ve iyi oynamasına bağlı olsa da, kullanılan kaliteli raketler de bu galibiyetin bir unsurudur.

Masa Tenisi Raketi’nde Marka Tercihi