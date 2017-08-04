Türkiye’de en çok rastlanılan hastalıklardan birisi de bel fıtığıdır. Maalesef ki doğru tedavi edilmediğinde ömrün sonuna kadar ağrısı çekilmektedir. Marmara Ağrı Merkezi bel bölgesindeki eklem rahatsızlıkları sonucu ortaya çıkan ağrıları gidermek, en kısa ve en etkili tedavi yöntemi ile hastanın sağlığına kavuşturma amacıyla kurulmuştur.

Bel fıtığı tedavisi her hastada değişik yöntemleri gerektirmektedir.Kesin tedavi yöntemi için, Marmara Ağrı Merkezi tarafından ayrıntılı muayene yapılması gerekmektedir. Tespit edilen belirtiler detaylı olarak analiz edilmekte ve hastanın tedavisi için doğru planlama yapılmaktadır.

Marmara Ağrı Merkezi’ne gelen birçok hastanın daha önce tedavi için hastanelere gittiği ancak hastanın tedavi için zaman kaybından başka bir faydasının olmadığı görülmekte, faydasından ziyare hastalığın daha da ilerlemesine neden olduğu anlaşılmaktadır.

Marmara Ağrı Merkezi (MAM) hastanın öncelikle ameliyatsız bel fıtığı tedavisi yöntemleri ile iyileşme olasılığını değerlendirir. Eğer ameliyat yapılmadan diğer tedavi yöntemleri hastalığın çözümünde yeterli olacaksa bu yöntemler uygulanır daha sonra son çare olarak Bel fıtığı ameliyatı gerçekleştirilir.

İleri safhadaki hastalarda idrar kaybı, kuvvet kaybı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu gibi vakalar acil olarak değerlendirilerek geciktirilmeksizin tıbbi müdahale uygulanır. Tıptaki adı mikrodiskektomi olan bel fıtığı ameliyatı genel ya da spiral anestezi uygulanarak yapılmakta, bel kısmında 3 cm. kesik açılarak maksimum 1 saat süren müdahale ile yapılmaktadır. Ameliyat esnasında ağrıya neden olan ve sinir uçlarına baskı yapan ödemler temizlenir.

TEDAVİ SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

Bel fıtığı tedavisi tamamlandıktan sonra, hastalığıntekrarlanmaması için uyulması gereken hususlar vardır. Bunların başında fizik tedavi ve egzersizler gelmektedir. Uzman hekim tarafından programlanan egzersizlerin düzenli olarak ve belirli aralıklarla uygulanması gerekir. Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz gevşeme pozisyonu, boyun sırt gerdirme, yarı eğilme pozisyonu, yan gezdirme egzersizleri, sırtın yere teması, omzun bel egzersizi, diz göğüs egzersizi, dizüstü bel egzersizi, yüz üstü gerdirme, paralel sırt egzersizi, yüz üstü destekli gezdirme, yatarken yana dönme, kısmi doğrulma gibi egzersizlerle sağlıklı bir şekilde hayatınızı devam ettirebilirsiniz.

Fizik tedavi uzmanı yardımıyla yapılan tedavide ise, bel fıtığının başlangıç aşamasındaki hastalarda istirahat ile birlikte ödem azaltıcı ilaçlar kullanılabilir. Yaklaşık 20 dakikalık periyotlarla başlayan fizik tedavi süreci 2 saat aralıklarla devam eder. Bu tedavi günde birkaç kere tekrarlanır. Fizik tedavi ile birlikte sıcak ve soğuk tedaviler uygulanır. Bu şekilde ilk tedavi günleri geçirildikten sonra diğer aşamalara geçilir. Fizik tedavisi gerçekleştiren uzmanın fıtık durumunu çok iyi bilmesi gerekmektedir. Kesin olarak bildiği fıtık durumuna göre tedavi yöntemleri uygulanacağı için her iki doktorun koordineli olması önemlidir. Fizik tedavide kullanılan bel çekme işlemi her hasta için uygulanmamalıdır. Bazı hastalarda hastalığı artırıcı etkilere yol açabilir. Çünkü bu yöntem bel kayması olmayan, kemik erimesi hastalığı olmayan ve sinir üzerine baskı yapan etkenleri olmayan hastalarda uygulanan bir yöntemdir.

Halk arasında çok kullanılan yöntemlerden olan bardak çekme yöntemi de kas spazmı olan hastalara uygulanabilen bir yöntemdir. Ancak bu yöntem fıtığı iyileştirme yöntemi değil fıtığa ve ağrıya neden olan kas spazmının azaltılması için uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavi yöntemi bardaksız vakumlu aletlerle de yapılabilmektedir. Fizik tedavi hastada ağrıları artırmamalıdır. Uygulanan fizik tedavi yöntemleri sonrasında hastanın ağrılarında artma meydana gelmişse kesinlikle tedavi yöntemi değiştirilmeli ve hastanın durumu uzman hekim tarafından tekrar incelenmelidir. Fizik tedavi etkisini 1 hafta sonra göstermeye başlar. Eğer ikinci haftanın sonunda hastanın şikayetleri azalmaz ya da artmaya devam ederse kesinlikle doktor kontrolü tekrar yapılmalıdır.

İlk derece fıtık hastalığı olan hastalara yürüyüş, yüzme, bisiklete binme ve plates gibi aletlerde egzersiz yapma önerilen sporlardandır.

Tekrar tekrar hatırlatmak gerekir ki tedavi yöntemleri hastanın durumuna göre uzman hekim tarafından belirlenmelidir. Yanlış tedavi yöntemleri hastanın durumunu olumsuz yönde etkileyecektir ve kalıcı rahatsızlıklara da neden olabilir.

Yıllardır bir çok hastanın başarılı bir şekilde tedavisini gerçekleştiren Op.Dr.M.Levent DENİZ bel ve boyun ağrılarınız ile ilgili hastalıklarınıza kesin çözümler sunmaya devam etmektedir.