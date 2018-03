Markaların Geleceği Tüketicilere Bağlı

Haliyle, 20-40 sene öncesinin paradigmaları ile hareket ederek sonuç beklemek tabir-i caiz ise saflık olmaya başladı. Eskiden doğru bilinenler artık bugünün yanlışı…



Doğrular ve gerçekler geçen zaman diliminde birbirinden çelişmeye de başladığı için firmaların bünyelerinde oluşturduğu iletişim departmanlarına daha fazla iş düşüyor demek yerinde olur.



Bilindiği üzere, markalaşma en temel özelliği ile kurumlara kalite, güven ve başarı tesis etmektir. Üretim odaklı yıllarda tüketicinin çok fazla bir seçeneği olmadığından herhangi bir konuda hizmet veya ürün sağlayan firmalar çok kısa sürede sivrilip markalaşabiliyordu. Oysa şimdi çok fazla seçenek var. Bu durum ise doğal alarak beraberinde rekabeti getiriyor.



Fakat hesap edilmeyen bir şeyler var. Müşteriler artık çok daha dikkatli…



Müşterilerin ne kadar bilinçli olduğunu sanırız Stratejik Marka Yönetimi hakkında ilginç bir makale yazmış olan Emrah BAYILDIRAN oldukça iyi şekilde örneklemiş.



Aynı zamanda Kurumsal İletişim titresine sahip yazar diyor ki:



“Markaların hegemonyasına karşı yapabileceğin tek ve en etkili şey; uyanık olmak ve haykırmaktır,”



Sanırız bu tespitinde de çok haklı. Zira Markalar hayatımızın her yerinde…



Markalar her yerde ancak yukarıdaki alıntıda da belirtildiği üzere marka saldırılarına karşı bilinçli tüketici olarak artık seçim hakkı da bizlerde!



Çünkü hepimiz ve Markalar da biliyor ki



”biz varsak onlar da var”



Bu da şu demek;



Markalar sunduğu hizmet ve ürünlerle bizleri tatmin etmek zorundalar. Bunun içinde ancak ve ancak markalarını doğru konumlandırdıkları ölçüde başarı sağlayabilirler. Zaten bu yüzden kullanıcı odaklı markalar televizyonlardan tutun sosyal medyaya kadar Stratejik Marka İletişimi çalışmaları yapmaktalar. Bu çalışmalara örnek olarak Sansasyonel ürün tanıtımları (Calvin Klein) ve yepyeni bir teknolojik ürünün lasmanını verebiliriz (Apple Iphone)



Ancak unutulmamalı ki markalar müşteri memnuniyetine önem verdikleri sürece markalaşabilirler.



Ayırdıkları fonlar ve bütçeler ne denli büyük olursa olsun güven tesis edemez iseler yaşamaları mümkün değildir.



Bunun için ihtiyaç duydukları öge ise her daim İnsan olacaktır.



Serhat K. Uzundere

http://www.emny.net/edamin-mabedine-niyetli-yolcuyum/