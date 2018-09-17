Maraş Tarhanası: Maraş’ın Meşhur Lezzeti!

Maraş tarhanası , Kahramanmaraş’a özgü, farklı bir yöntemle hazırlanan, her mevsim sofralarımızın vazgeçilmez gıdası olan besin değeri yüksek bir gıdadır. Gerek lezzeti, gerekse yapımı ile Türkiye’de yöre yöre değişen diğer tarhanalardan farklı olarak Kahramanmaraş tarhanası adıyla ün yapmış ve bir marka haline gelmiştir.

Yıllardır sofralarımızı süsleyen bu lezzetin geçmişine kısa bir yolculuk yaptığımızda tarihinin Orta Asya Türklerinden başlayıp oradan Osmanlı’ya kadar dayanan bir miras olduğunu söyleyebiliriz. Konuyla ilgili en bilindik hikaye ise annesi Ayşe Hatun (Gülbahar Sultan) Elbistanlı olan Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır seferine giderken ordunun aşçı başına çölü geçmek için bozulmayan, ne sıcaktan, ne de soğuktan etkilenmeyecek bir gıda üretmesini istemesi üzerine aşçı başının tarhanayı icat ettiği rivayetidir.

Dayanışma ve Emek Ürünü Maraş Tarhanası

En İyi Maraş Tarhanası, şehir hayatında önemli bir yer tutar. Maraş tarhanasının tat ve kalite olarak diğer tarhanalardan ayrılmasında ve en iyi tarhana olmasındaki unsurların başında yapım aşamasındaki özveri gelir. Sabah gün aymadan toplanan komşu kadınların imece usulü ile bir araya gelmelerinin, büyük bir emek ve özveri ile çalışmalarının, titizliğinin ve sabrının bu lezzetin ‘‘Maraş tarhanası’’ markası adıyla dünyaya ün salmasında rolü büyüktür.

Besin Deposu Lezzetli Gevrek Firikler

Maraş tarhana firiği, yöresel lezzet çeşitlerinden olan Maraş tarhanasının yarı kurumuş halidir. Besin içeriği üstündür ve günün hemen her saatinde zevkle tüketilen bir gıdadır. “Yapımında yer alan buğday (yarma) ve yoğurdun besleyiciliği üzerine, ürünü lezzetlendirmek amacıyla kullanılan kekik ya da çörek otu faydası saymakla bitmeyen çeşnilerdir. Oluşumunda, yoğurttan gelen laktik asit bakterilerinin bir gıda muhafaza metodu olan laktik asit fermantasyonunu gerçekleştirmesi ve devamında yarmadan gelen fermentatif mayaların da rol üstlenmesi, ürünü hem korumakta hem de lezzet sağlamaktadır.

Tarhananın faydaları saymakla bitmez; içinde bulundurduğu çeşitli liflerden dolayı yüksek kolesterol, kalp krizi, kolon kanseri, obezite, yüksek tansiyon, hemoroid ve damar hastalıklarının azaltılmasında etkili olduğu gibi her mevsim tüketilirken özellikle kış aylarında daha çok kaybettiğimiz vücut direncimizi güçlendirerek hastalıklara karşı adeta bir kalkan görevi görür.

Maraş Tarhanası Nasıl Yapılır?

Maraş tarhanasının yapım aşamasında bizleri oldukça meşakkatli bir iş ve sabır bekliyor. Tarhana yapılacak en uygun buğdayın seçilip değirmende dövme (yarma) haline getirilmesi ilk adımdır.

Dövme (yarma), su dolu masere (muhasara) kazanının içerisinde pilav gibi pişirilmeye başlanır. Uzun ve yorucu karıştırma süresinin sonunda kazanın üzerine bu iş için özel hazırlanmış sini (bakır tepsi) konulur ve pişmiş dövme aşı kendi buharı ile tekrar pişmeye bırakılır. Orada dinlenen dövme ıslak bir bez içinde soğumaya alınır. Soğuyan dövme iyice yoğrulur, yağlı ve ekşi yoğurt katılarak karıştırılır. Bunun yanı sıra yoğurtla birlikte Maraş’a özgü doğadan elle toplanmış kekik, çörek otu vb. baharatlar karıştırılır.

Kullanılan yoğurdun yağlı ve ekşi oluşu tarhananın lezzetli ve gevrek olmasını sağlar. Bu işlemlerden sonra gece saatlerinde çiğ adı verilen özel bir sergi üzerine ince ince serilir. 2-3 gün sonra sabaha karşı çiğlerden çıkarılır ve kuruma işlemi devam eder.

Tarhana yapımı için gerekli olan bu doğal malzemeleri temin etmek, doğru ölçülerde kullanıp uzun uzun zaman harcamak ve bu lezzeti elde etmek oldukça meşakkatli ayrıca günümüz şehir yaşamında da neredeyse imkansız bir iştir.

Biz Maraş Gurme ailesi olarak sizleri bu doğal lezzete zahmetsizce ulaştırmak için hazırız. %100 doğal içeriğe sahip olan ürünlerimizle doğayı sofralarınıza taşıyoruz.